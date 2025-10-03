युवक ने की आत्महत्या, थाने पर बवाल, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पूर्व विधायक समेत 10 हिरासत में
मृतक के परिजनों का आरोप है कि वनकर्मियों ने उससे मारपीट की. इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन सुनवाई नहीं की. इससे उसने आत्महत्या की.
Published : October 3, 2025 at 6:28 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में जमवारामगढ़ के रायसर थाना इलाके में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि उसने पुलिस को फोन कर कहा कि वन कर्मियों की मारपीट से आहत होकर वह ये कदम उठा रहा है. फोन के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक मृत मिला. पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इस घटना के बाद शुक्रवार को गुस्साए ग्रामीणों ने रायसर थाने का घेराव कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोग थाने के अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा. इस बीच पूर्व विधायक गोपाल मीणा समेत करीब 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने बताया कि मृतक जमवारामगढ़ निवासी विक्रम मीणा है. वह गुरुवार दोपहर को कुशालपुरा गांव में पहाड़ी के पास बकरियां चरा रहा था. परिजनों का आरोप है कि वनकर्मियों ने बकरियों के वन क्षेत्र में जाने की बात कहकर युवक को पकड़ा और उसके साथ मारपीट करके चालान वसूला. परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले की शिकायत लेकर विक्रम रायसर थाने पहुंचा, तो पुलिस ने अनसुनी कर दी. थाने से निकलने के बाद विक्रम ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और वनकर्मियों की मारपीट से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही. इस सूचना पर रायसर थाना पुलिस ने उसी नंबर पर विक्रम को कॉल किया, तो विक्रम ने कॉल रिसीव नहीं किया.
इसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके पता लगाने का प्रयास किया. लोकेशन के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो विक्रम मीणा आत्महत्या कर चुका था. पुलिस ने तुरंत शव को उतार कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का कहना है कि क्षेत्र में अब शांति व्यवस्था बनी हुई है. इस पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों से बातचीत की जा रही है. समझाइश करके मामले को शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी.
परिजनों का आरोप और प्रदर्शन: इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आत्महत्या की खबर परिजनों को नहीं दी. बिना बताए शव को उतारकर अस्पताल पहुंचा दिया. मामले की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर बीती रात को वन विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए. परिजनों का आरोप है कि विक्रम को पहाड़ी के पास पकड़ कर वनकर्मियों ने मारपीट की और फिर रेंज कार्यालय ले जाकर भी मारपीट की गई. मारपीट से आहत होकर उसने ये कदम उठाया. आक्रोशित भीड़ ने वन विभाग के रेंज कार्यालय पर रात को जमकर तोड़फोड़ की. ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. रात को भारी पुलिस बल तैनात किया गया.
विधायक पहुंचे धरना स्थल पर: शुक्रवार दोपहर को वन विभाग के गेट पर चल रहे धरने में जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा पहुंचे. ग्रामीणों का पक्ष जानने के बाद विधायक रायसर थाने पर पुलिस अधिकारियों से बात करने के लिए चले गए. इसके थोड़ी देर बाद ग्रामीण भी वन विभाग के कार्यालय के गेट से उठकर रायसर थाने पर जा पहुंचे.
थाने पर हंगामा व लाठीचार्ज: दोपहर 2:30 बजे ग्रामीणों की भीड़ उग्र होकर रायसर थाने पर पहुंची. ग्रामीणों ने रायसर थाने का घेराव कर लिया. पूर्व विधायक गोपाल मीणा, कांग्रेस नेता भगवान मुक्कड़, मानसी मीणा, विजय मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के धरने में पहुंचे. ग्रामीणों की भीड़ थाने के अंदर घुसकर हंगामा शुरू कर दिया. माहौल तनावपूर्ण हो गया.
आंसू गैस के गोले दागे: पुलिस ने अतिरिक्त जाप्ता बुलवाकर ग्रामीणों को काबू करने का प्रयास किया. हालत ज्यादा बिगड़ने पर हल्का बल प्रयोग करके ग्रामीणों को थाने से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया गया. पुलिस ने इस मामले में जमवारामगढ़ के पूर्व विधायक और जयपुर जिला देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा समेत करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है. ग्रामीणों का कहना था कि विक्रम मीणा परिवार में अकेला ही कमाने वाला था.