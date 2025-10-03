ETV Bharat / state

युवक ने की आत्महत्या, थाने पर बवाल, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पूर्व विधायक समेत 10 हिरासत में

रायसर थाने के सामने प्रदर्शन करते ग्रामीण ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 3, 2025 at 6:28 PM IST 4 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में जमवारामगढ़ के रायसर थाना इलाके में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि उसने पुलिस को फोन कर कहा कि वन कर्मियों की मारपीट से आहत होकर वह ये कदम उठा रहा है. फोन के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक मृत मिला. पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इस घटना के बाद शुक्रवार को गुस्साए ग्रामीणों ने रायसर थाने का घेराव कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोग थाने के अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा. इस बीच पूर्व विधायक गोपाल मीणा समेत करीब 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने बताया कि मृतक जमवारामगढ़ निवासी विक्रम मीणा है. वह गुरुवार दोपहर को कुशालपुरा गांव में पहाड़ी के पास बकरियां चरा रहा था. परिजनों का आरोप है कि वनकर्मियों ने बकरियों के वन क्षेत्र में जाने की बात कहकर युवक को पकड़ा और उसके साथ मारपीट करके चालान वसूला. परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले की शिकायत लेकर विक्रम रायसर थाने पहुंचा, तो पुलिस ने अनसुनी कर दी. थाने से निकलने के बाद विक्रम ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और वनकर्मियों की मारपीट से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही. इस सूचना पर रायसर थाना पुलिस ने उसी नंबर पर विक्रम को कॉल किया, तो विक्रम ने कॉल रिसीव नहीं किया. प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस (ETV Bharat Jaipur) इसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके पता लगाने का प्रयास किया. लोकेशन के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो विक्रम मीणा आत्महत्या कर चुका था. पुलिस ने तुरंत शव को उतार कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का कहना है कि क्षेत्र में अब शांति व्यवस्था बनी हुई है. इस पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों से बातचीत की जा रही है. समझाइश करके मामले को शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी. पढ़ें: कनिष्ठ लिपिक प्रेमी ने दी जान: प्रेमिका पर लगाया आरोप- अधिकारी बनने के बाद दिया धोखा