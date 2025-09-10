घर में घुसकर महिला को गोली मारकर किया घायल, फिर युवक ने की आत्महत्या
भरतपुर में एक युवक ने पहले महिला को गोली मारी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : September 10, 2025 at 1:43 PM IST
भरतपुर: शहर के गोपालगढ़ मोहल्ले में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हो गई. एक व्यक्ति ने पड़ोस के घर में घुसकर पड़ोसन से कहासुनी के दौरान पहले उसके हाथ में गोली दाग दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. जिस महिला को गोली मारी गई, वह गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. मौके पर पहुंचे एसपी दिगंत आनंद ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.
जानकारी के अनुसार मथुरा गेट थाना क्षेत्र के गोपालगढ़ स्थित कबाड़ वाली गली में रामबाबू (45) पुत्र मुकुट बिहारी, निवासी सीकरी, अपने तीन बच्चों के साथ किराए पर रहता है. बुधवार सुबह करीब 10.30 बजे रामबाबू मकान की छत से होते हुए तनीषा के घर में घुस गया. उस समय तनीषा कपड़े धो रही थी. घर में दोनों में कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ा तो रामबाबू ने तनीषा के हाथ में गोली मार दी. इसके बाद उसने मौके पर ही आत्महत्या कर ली.
पढ़ें: जमीन विवाद में बड़े ने छोटे भाई के सीने में मारी गोली, मौत
घायल तनीषा के देवर राकेश ने बताया कि वह और उसका भाई मोबाइल की दुकान चलाते हैं. रामबाबू अक्सर तनीषा को परेशान करता था. पहले भी इस संबंध में शिकायत की गई थी और पुलिस ने उसे शांतिभंग में गिरफ्तार किया था, लेकिन वह बार-बार परेशान करता रहा. जानकारी के अनुसार मथुरा गेट थाना पुलिस रामबाबू को दो बार शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी थी. मथुरा गेट के समीप एक अन्य महिला से छेड़छाड़ के मामले में भी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी. पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी. तनीषा के भी बच्चे हैं. घटना के समय दोनों परिवारों के बच्चे स्कूल गए हुए थे.