घर में घुसकर महिला को गोली मारकर किया घायल, फिर युवक ने की आत्महत्या

भरतपुर: शहर के गोपालगढ़ मोहल्ले में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हो गई. एक व्यक्ति ने पड़ोस के घर में घुसकर पड़ोसन से कहासुनी के दौरान पहले उसके हाथ में गोली दाग दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. जिस महिला को गोली मारी गई, वह गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. मौके पर पहुंचे एसपी दिगंत आनंद ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.

जानकारी के अनुसार मथुरा गेट थाना क्षेत्र के गोपालगढ़ स्थित कबाड़ वाली गली में रामबाबू (45) पुत्र मुकुट बिहारी, निवासी सीकरी, अपने तीन बच्चों के साथ किराए पर रहता है. बुधवार सुबह करीब 10.30 बजे रामबाबू मकान की छत से होते हुए तनीषा के घर में घुस गया. उस समय तनीषा कपड़े धो रही थी. घर में दोनों में कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ा तो रामबाबू ने तनीषा के हाथ में गोली मार दी. इसके बाद उसने मौके पर ही आत्महत्या कर ली.