सिरोही: जिले के माउंट आबू थाना क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और वह बरसाती नाले में गिर गया. नाले में डूबने से युवक की मौत हो गई. हादसा माउंट आबू–आबूरोड मार्ग पर हुआ. सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस और नगरपालिका से आपदा दल मौके पर पहुंचा. कड़ी मशक्क़त के बाद युवक का शव नाले से निकाला जा सका. मृतक की पहचान जयपुर निवासी जयप्रकाश जाट के रूप में हुई है, जो पांच दोस्तों के साथ माउंट आबू घूमने आया था. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा परिजनों को सूचना दी.

माउंट आबू थाने के एएसआई राजाराम ने बताया कि जयपुर के झोटवाड़ा निवासी जयप्रकाश जाट (20) शनिवार को पांच दोस्तों के साथ माउंट आबू घूमने आया. आबू पहुंचने से पहले माउंट आबू-आबू रोड मार्ग पर सड़क किनारे ही बरसाती नाले में सभी दोस्त फोटो लेने उतर गए. इसी दौरान जयप्रकाश का पैर फिसल गया और वह बरसाती नाले में डूब गया. इस दौरान अन्य दोस्त घबरा गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और डूबे युवक को निकालने के लिए नगरपालिका के आपदा दल को बुलाया. नगर पालिका के आपदा दल ने कड़ी मशक्कत के बाद डूबे युवक का शव बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया.

बरसाती नाले में युवक की तलाश (ETV Bharat Sirohi)

प्रशासन की अपील-बहते पानी से दूर रहें: माउंट आबू-आबू रोड पर कई जगह झरने और बरसाती नाले बहते हैं. प्रशासन ने झरनों पर चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं. पानी में ना उतरने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद कई पर्यटक बहते पानी में उतर जाते हैं. इसके चलते कई हादसे हो चुकी है.