दशहरे की खुशियां मातम में बदलीं, चूरू और अलवर में हादसों ने छीनी दो जिंदगियां

चूरू में एएसपी की कार से युवक की मौत, अलवर में दशहरे मेले में डीजे टेंपो की टक्कर से मासूम की जान गई.

CHURU ACCIDENT
पोस्टमार्टम कक्ष (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
चूरू/अलवर: राजस्थान में दो अलग-अलग हादसों ने परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. चूरू में जहां पुलिस अधिकारी की कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं अलवर में दशहरे के मेले में डीजे टेंपो की चपेट में आने से 7 वर्षीय मासूम ने दम तोड़ दिया.

एएसपी की कार से युवक की मौत: चूरू जिले के रतननगर थाना इलाके के गांव बालरासर आथूना में गुरुवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हुआ. रतननगर थानाधिकारी रामकरण ने बताया कि चूरू कालिका टीम प्रभारी एएसपी डॉ. कृष्णा सामरिया सरदारशहर से लौट रही थीं, तभी जसरासर और बालरासर आथूना के बीच रॉन्ग साइड से आया बाइक सवार उनकी कार से टकरा गया. हादसे में 26 वर्षीय अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया.

ग्रामीणों ने लगाया जाम: घायल को राजकीय भरतीया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चूरू-सरदारशहर मार्ग पर देर रात जाम लगा दिया और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की. पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने सड़क खोली और शुक्रवार को लिखित में अपनी मांगें जिला अस्पताल में देने की बात कही.

मेले में मासू की मौत: अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में दशहरे की रात हुई खुशी मातम में बदल गई. मेले में रावण दहन के दौरान डीजे की गाड़ी बैक करते समय 7 वर्षीय देवकरण को कुचल दिया. पिता यादराम ने बताया कि वे मेले में खिलौने बेच रहे थे. इसी बीच भीड़ में देवकरण अपने दोस्तों के साथ डीजे पर नाचने चला गया, तभी चालक ने लापरवाही से डीजे गाड़ी पीछे ली और और देवकरण टेंपो की चपेट में आ गया.

शोर शराबे के कारण उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी, जब लोगों ने उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी हालत गंभीर थी. पहले रामगढ़ उप जिला अस्पताल, फिर अलवर और बाद में जयपुर रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई.

