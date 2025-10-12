यमुनानगर में 46 वर्षीय ड्राइवर ने की खुदकुशी, पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप
46 वर्षीय एक व्यक्ति ने यमुनानगर में खुदकुशी कर ली. मामले में मृतक की पत्नी सहित कई अन्य पर गंभीर आरोप हैं.
Published : October 12, 2025 at 7:34 PM IST
यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर जिले के ललहाड़ी कला गांव में एक 46 वर्षीय ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली है. मृतक सुशील कुमार के मोबाइल से फाइनल नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और आशिक समेत कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दूसरी ओर पत्नी ने आरोप लगाया कि सुशील नियमित रूप से शराब के नशे में घर आता था.
गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर मिला शवः सुशील कुमार का शव गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर सोम नदी के किनारे मिला है. सुशील कुमार की पत्नी के पास बिलासपुर थाना प्रभारी ने फोन कर उनके सुसाइड की सूचना दी. पुलिस को सुशील कुमार के मोबाइल से एक फाइनल नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने अपनी पत्नी , उसके प्रेमी गौतम के अलावा कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है.
'लॉकडाउन से चल रहा था प्रेम-प्रसंग': मृतक सुशील कुमार के भाई गुलशन कुमार ने छछरौली थाने में पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दी है. उन्होंने बताया कि "लॉकडाउन के दौरान सुशील कुमार की पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक के साथ चल रहा था. कई बार दोनों को बिठाकर समझाया भी गया लेकिन वे माने नहीं. इस बात को लेकर सुशील कुमार काफी परेशान रहता था. दूसरी तरफ उसकी पत्नी उन्हें मरने के ताने भी देती थी."
पत्नी ने क्या बतायाः आरोपी पत्नी ने बताया "सुशील कुमार रोजाना शराब पीकर आता था. देर रात तक जब वह नहीं आया तो मैंने उनका नंबर ट्राई किया लेकिन वह स्विच ऑफ आया. सुबह बिलासपुर थाने से सुशील कुमार के सुसाइड की सूचना मिली."
क्या बोले थानाध्यक्षः छछरौली थाना प्रभारी रोहतास कुमार ने बताया कि "हमने सुशील कुमार के भाई गुलशन की शिकायत पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मृतक के मोबाइल से मिले फाइनल नोट में उनकी पत्नी सहित कई अन्य लोगों के नाम लिखे हैं."