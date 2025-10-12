ETV Bharat / state

यमुनानगर में 46 वर्षीय ड्राइवर ने की खुदकुशी, पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप

Published : October 12, 2025

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर जिले के ललहाड़ी कला गांव में एक 46 वर्षीय ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली है. मृतक सुशील कुमार के मोबाइल से फाइनल नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और आशिक समेत कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दूसरी ओर पत्नी ने आरोप लगाया कि सुशील नियमित रूप से शराब के नशे में घर आता था. गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर मिला शवः सुशील कुमार का शव गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर सोम नदी के किनारे मिला है. सुशील कुमार की पत्नी के पास बिलासपुर थाना प्रभारी ने फोन कर उनके सुसाइड की सूचना दी. पुलिस को सुशील कुमार के मोबाइल से एक फाइनल नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने अपनी पत्नी , उसके प्रेमी गौतम के अलावा कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. यमुनानगर में 46 वर्षीय ड्राइवर ने की खुदकुशी (Etv Bharat)