बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक असाधारण सफलता हासिल की है. यहां बीते 30 वर्षों से आग की पुरानी दुर्घटना के कारण गंभीर बर्न कॉन्ट्रैक्चर (जलन से त्वचा सिकुड़ने की स्थिति) से पीड़ित एक महिला की सफल सर्जरी की गई है. यह सर्जरी न केवल शारीरिक उपचार का उदाहरण बनी, बल्कि महिला को आत्मसम्मान और सामान्य जीवन की ओर लौटने की नई राह भी दी है.

सर्जरी की टीम को लीड कर रही डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया, “यह ऑपरेशन केवल शारीरिक विकृति को दूर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला के आत्मविश्वास और समाज में दोबारा शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम है”.

एम्स से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित मरीज की गर्दन पूरी तरह जकड़ी हुई थी और चेहरा भी विकृत हो गया था, जिससे वह सामाजिक जीवन से लगभग कट चुकी थी. आर्थिक तंगी के कारण वह इतने वर्षों तक उपचार नहीं करवा सकी, लेकिन एम्स बिलासपुर पहुंचने पर उसे आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना के तहत निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया. प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम ने इस जटिल सर्जरी को कई तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सफलतापूर्वक अंजाम दिया. एनेस्थीसिया टीम के सहयोग से सर्जरी के दौरान जोखिमों को नियंत्रित किया गया.

एम्स बिलासपुर के कुल सचिव डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कहा, “एम्स बिलासपुर आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ करुणामयी और संवेदनशील उपचार के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी कोशिश है कि ऐसे गंभीर रोगियों को समय पर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलें”.

इस सर्जरी के माध्यम से एम्स बिलासपुर ने यह साबित कर दिया है कि तकनीकी उत्कृष्टता और मानवीय संवेदनाएं मिलकर किसी भी मरीज को फिर से जीवन की मुख्यधारा में ला सकती हैं.

