नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. शनिवार शाम प्लेटफॉर्म पर गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने लगी. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन मातृशक्ति’ के तहत महिला और उसके नवजात शिशु को समय से जरूरी मदद दिलाई. जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

जानकारी के मुताबिक मनोनीत उपनिरीक्षक रोहित सिंह के कार्यालय के बाहर एक यात्री दौड़ते हुए पहुंचा और उसने सूचना दी कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर पिलर संख्या 20 और 21 के बीच एक महिला गंभीर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है. उपनिरीक्षक रोहित सिंह ने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया और महिला कॉन्स्टेबल पूनम को साथ लेकर मौके पर पहुंचे. वहां देखा कि महिला फर्श पर दर्द से तड़प रही थी. तभी महिला ने वहीं पर महिला ने एक बच्ची को जन्म दे दिया. उस वक्त प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद अन्य महिला यात्रियों ने साहस व संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मां और नवजात को प्राथमिक मदद दी. आरपीएफ जवानों ने भी पूरी सतर्कता व मानवीय संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभाला.

आरपीएफ आनंद विहार प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि प्रसूता महिला की पहचान अपने पति के साथ मौजूद थी, महिला और उसका पति उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बादली गांव, जेजे कैंप निवासपुर की निवासी हैं. महिला के पति ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ झारखंड स्थित अपने गांव मिरगी महवादड हामी खास जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे.

कुछ ही देर बाद ही एंबुलेंस प्लेटफ़ॉर्म पर पहुंची. आरपीएफ टीम ने मां और नवजात बच्ची को सुरक्षित एंबुलेंस में बैठाया और पास के अस्पताल भिजवाया. चिकित्सकों ने जांच के बाद पुष्टि की है कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

इस मानवीय पहल व तत्परता के लिए महिला के पति ने रेलवे सुरक्षा बल का तहेदिल से आभार जताया. गौरतलब है कि आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन मातृशक्ति’ का उद्देश्य महिला यात्रियों को हर संभव सहायता व सुरक्षा प्रदान करना है. आनंद विहार टर्मिनल पर घटी यह घटना न केवल इस ऑपरेशन की सफलता को दर्शाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि संवेदनशील परिस्थितियों में रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं.

