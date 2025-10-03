ETV Bharat / state

अंबाला कैंट स्टेशन पर यूपी की महिला ने दिया बेटी को जन्म, जम्मू-कानपुर विकली ट्रेन में सफर करते वक्त हुई प्रसव पीड़ा

लेबर पेन होने के बाद जम्मू-कानपुर विकली ट्रेन से इमरजेंसी में महिला को अंबाला कैंट स्टेशन पर उतारा गया, जहां उसने बच्ची को जन्म दिया.

Child born at Ambala station
अंबाला स्टेशन पर महिला ने बच्ची को दिया जन्म (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबालाः उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली एक महिला ने गुरुवार देर रात अंबाला कैंट स्टेशन पर एक बच्ची को जन्म दिया. स्टेशन पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में बच्चे का जन्म हुआ. इसके बाद महिला और बच्चे को अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं. पुलिस के सहयोग के लिए परिजनों ने धन्यवाद दिया.

जम्मू-कानपुर वीकली ट्रेन में सफर कर रही थी महिलाः अंबाला कैंट आरपीएफ थाना प्रभारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि जम्मू-कानपुर विकली ट्रेन, गाड़ी संख्या 12470 चलती है. गुरुवार रात 12 बजे ट्रेन के अंबाला कैंट पहुंचने पर आरपीएफ में तैनात महिला कांस्टेबल ज्योति दीक्षित जनरल कोच में राउंड पर थीं.

अंबाला कैंट फ्लेटफार्म पर बच्ची का जन्म (Etv Bharat)

इस दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला लेबर लेबर पेन से परेशान थीं. उसे इमरजेंसी में प्लेटफार्म पर उतारा गया और अन्य पुलिस कर्मियों की मदद से सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई. महिला ने स्वस्थ लड़की को जन्म दिया. महिला ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया. इस बीच डायल 112 पर कॉल किया गया और जच्चा-बच्चा दोनों को अंबाला कैंट सिविल अस्पताल भेजा गया.

जम्मू से परिवार के साथ शाहजहांपुर जा रही थीं महिला: आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताया कि "महिला यात्री परिवार के साथ जम्मू से आ रहे थे, जिन्हें शाहजहांपुर जाना था. मूल रूप से ये लोग हरदोई के रहने वाले हैं. अंबाला के नजदीक महिला को लेबर पेन हुआ तो उन्हें अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने मदद कर डिलवरी करवाया गया. आगे की स्वास्थ्य जांच के लिए जच्चा-बच्चा को अंबाला कैंट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों सुरक्षित हैं."

ये भी पढ़ें:-फरीदाबाद में ऑटो में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समय पर नहीं मिला एंबुलेंस, अस्पताल पर भड़के पति तो पुलिस...

For All Latest Updates

TAGGED:

अंबाला स्टेशन पर बच्ची का जन्मजम्मू कानपुर विकली ट्रेनJAMMU KANPUR WEEKLY TRAINCHILD BORN AT AMBALA STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.