अजमेर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, चिकित्सकों पर लगाए गंभीर आरोप
महिला की मौत के बाद परिजनों हंगामा किया और अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया. पुलिस ने जांच शुरू की.
Published : September 26, 2025 at 6:17 PM IST
अजमेर: जिले के जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत के बाद हड़कम्प मच गया. मृतका के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि लापरवाही के चलते महिला की जान गई. इसके विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया.
ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत: कोटडा क्षेत्र स्थित बैरवा बस्ती के निवासी त्रिलोक बैरवा ने बताया कि उनकी पत्नी को 16 सितंबर को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. 17 सितंबर को ऑपरेशन के जरिए प्रसव हुआ और बेटे का जन्म हुआ. ऑपरेशन के बाद से महिला के शरीर से लगातार रक्तस्राव हो रहा था. इस पर परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को जानकारी दी. डॉक्टरों ने बताया कि मिला के पेट में गंदा पानी जमा है और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा.
दोबारा ऑपरेशन और बिगड़ती हालत: त्रिलोक बैरवा का आरोप है कि चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए. 18 सितंबर को महिला का दूसरा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई. आनन-फानन में उसे जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन यहां भी इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई.
परिजनों का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन: महिला की मौत की खबर से बैरवा बस्ती में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हुए और चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस जांच और पोस्टमार्टम: क्रिश्चियन गंज थाने के एएसआई सूरज कुमार ने बताया कि मृतका के पति ने शिकायत दी है, जिसमें डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप है. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मामले की जांच जारी है. वहीं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि उन्हें फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर शिकायत मिलती है तो नियम अनुसार जांच की जाएगी.
