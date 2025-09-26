ETV Bharat / state

अजमेर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, चिकित्सकों पर लगाए गंभीर आरोप

अजमेर: जिले के जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत के बाद हड़कम्प मच गया. मृतका के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि लापरवाही के चलते महिला की जान गई. इसके विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया.

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत: कोटडा क्षेत्र स्थित बैरवा बस्ती के निवासी त्रिलोक बैरवा ने बताया कि उनकी पत्नी को 16 सितंबर को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. 17 सितंबर को ऑपरेशन के जरिए प्रसव हुआ और बेटे का जन्म हुआ. ऑपरेशन के बाद से महिला के शरीर से लगातार रक्तस्राव हो रहा था. इस पर परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को जानकारी दी. डॉक्टरों ने बताया कि मिला के पेट में गंदा पानी जमा है और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा.

इसे भी पढ़ें- आबूरोड में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप

दोबारा ऑपरेशन और बिगड़ती हालत: त्रिलोक बैरवा का आरोप है कि चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए. 18 सितंबर को महिला का दूसरा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई. आनन-फानन में उसे जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन यहां भी इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई.