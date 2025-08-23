ETV Bharat / state

आग से झुलसी महिला की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत, केस दर्ज, बाकी ससुराल वालों की तलाश जारी

संदिग्ध परिस्थितियों में जली महिला की मौत
संदिग्ध परिस्थितियों में जली महिला की मौत (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 8:20 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में एक महिला की जलने से मौत हो गई है. आरोप उसके ससुराल वालों पर है. पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला के शरीर में आग लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत देखकर उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज शनिवार को उसकी मौत हो गई.

सुधीर कुमार, एडीसीपी, ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

आरोपी पति की गिरफ्तार, बाकी फरार
महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस की कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. इस घटना में आरोपी पति को गिरफ्तार भी किया गया है.

संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर महिला की मौत: ग्रेटर नोएडा में मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने पेट्रोल डालकर घर की बहू को जला दिया, परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पति व सास अक्सर लड़की के साथ मारपीट करते थे. रूपबास गांव के रहने वाले मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव में हुई थी.

आरोपी पति गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज: ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार का कहना है कि 21 अगस्त की रात एक निजी अस्पताल से थाना कासना में सूचना आई थी, कि एक महिला को भर्ती किया गया है, जो बुरी तरह से झुलस गई है. उसे दिल्ली रेफर किया गया था.

इस सम्बन्ध में थाना कासना में महिला के ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला की शादी को लगभग आठ वर्ष हो चुके थे. आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस टीम का गठन किया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी.

19 अगस्त को भी आया एक मामला
बता दें कि गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में 19 अगस्त को एक घर में एक महिला को दहेज के कारण मारने का आरोप लगा था. महिला के ससुराल वाले इस घटना के बाद से फरार थे. पुलिस द्वारा आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया गया. मामले को लेकर मृतका की बहन ने मोदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.


