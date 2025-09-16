ETV Bharat / state

पति की गिरफ्तारी के विरोध में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, सुसाइड की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती

महिला के जीजा जसविंदर ने बताया कि उसकी साली कुरुक्षेत्र के पलवल गांव में रहती है. आज सुबह उन्होंने शिव मंदिर में खुद को घायल कर लिया. गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. जसविंदर ने कहा कि "मेरी साली के पति सोनू को पारिवारिक झगड़े के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है. परिवार के साथ ही उनकी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसमें दूसरी महिला ने सोनू पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे".

कुरुक्षेत्र: जिले के पलवल गांव में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की. जिसके चलते उसे गंभीर अवस्था में कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिला ने ये कदम पति की गिरफ्तारी के विरोध में उठाया है. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसके पति को एक जमीनी विवाद में बिना निष्पक्ष जांच किए गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है.

उन्होंने आगे बताया कि "यह घटना 3 सितंबर की है, और पुलिस ने सोनू के खिलाफ इस मामले में 4 सितंबर को शिकायत दर्ज की. पुलिस ने 11 सितंबर को सोनू को गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में सही जांच नहीं की है. बिना जांच किए ही सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके चलते उसकी पत्नी ने खुद को नुकसान पहुंचाया".

पुलिस अधीक्षक को भी की गई थी शिकायत

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को भी ऑनलाइन शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया. उन्होंने सेक्टर 7 पुलिस चौकी में भी शिकायत की थी, लेकिन उनकी किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके चलते सोनू की पत्नी परेशान थी, और उसने तब ये कदम उठाया.

क्या बोले सब इंस्पेक्टर ?

सब इंस्पेक्टर विनय ने बताया कि "पुलिस को आज सुबह करीब 9:00 बजे सूचना मिली थी कि पलवल के शिव मंदिर में महिला ने अपने आप को घायल कर लिया है. पुलिस मौके पर पहुंची और उसको वहां से निकाल कर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा". परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "निष्पक्ष जांच करने के बाद ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी तथ्यों पर गंभीरता से जांच की है और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई थी".

