ETV Bharat / state

पति की गिरफ्तारी के विरोध में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, सुसाइड की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती

कुरुक्षेत्र के पलवल में एक महिला ने पति की गिरफ्तारी के विरोध में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

महिला ने की सुसाइड की कोशिश
महिला ने की सुसाइड की कोशिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: जिले के पलवल गांव में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की. जिसके चलते उसे गंभीर अवस्था में कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिला ने ये कदम पति की गिरफ्तारी के विरोध में उठाया है. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसके पति को एक जमीनी विवाद में बिना निष्पक्ष जांच किए गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है.

जमीनी विवाद में पति की गिरफ्तारी पर उठाया ये कदम

महिला के जीजा जसविंदर ने बताया कि उसकी साली कुरुक्षेत्र के पलवल गांव में रहती है. आज सुबह उन्होंने शिव मंदिर में खुद को घायल कर लिया. गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. जसविंदर ने कहा कि "मेरी साली के पति सोनू को पारिवारिक झगड़े के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है. परिवार के साथ ही उनकी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसमें दूसरी महिला ने सोनू पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे".

पति की गिरफ्तारी के विरोध में महिला ने उठाया खौफनाक कदम (Etv Bharat)

परिजनों का आरोप- पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की

उन्होंने आगे बताया कि "यह घटना 3 सितंबर की है, और पुलिस ने सोनू के खिलाफ इस मामले में 4 सितंबर को शिकायत दर्ज की. पुलिस ने 11 सितंबर को सोनू को गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में सही जांच नहीं की है. बिना जांच किए ही सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके चलते उसकी पत्नी ने खुद को नुकसान पहुंचाया".

पुलिस अधीक्षक को भी की गई थी शिकायत

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को भी ऑनलाइन शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया. उन्होंने सेक्टर 7 पुलिस चौकी में भी शिकायत की थी, लेकिन उनकी किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके चलते सोनू की पत्नी परेशान थी, और उसने तब ये कदम उठाया.

क्या बोले सब इंस्पेक्टर ?

सब इंस्पेक्टर विनय ने बताया कि "पुलिस को आज सुबह करीब 9:00 बजे सूचना मिली थी कि पलवल के शिव मंदिर में महिला ने अपने आप को घायल कर लिया है. पुलिस मौके पर पहुंची और उसको वहां से निकाल कर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा". परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "निष्पक्ष जांच करने के बाद ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी तथ्यों पर गंभीरता से जांच की है और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई थी".

इसे भी पढ़ें : अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की रेड, सिंघवाला गांव में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, अवैध तरीके से बेच रहा था गर्भपात की दवा

For All Latest Updates

TAGGED:

SUICIDE ATTEMPT IN KURUKSHETRAकुरुक्षेत्र में सुसाइड की कोशिशमहिला ने की आत्महत्या की कोशिशWOMAN ATTEMPTED SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.