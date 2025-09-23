बहराइच में घर में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर बचाया, गांव में सात लोगों पर भी किया हमला
पूरे इलाके को चार सेक्टर में बांटकर 32 टीमों को लगाया गया है. तीन जिलों के डीएफओ भी भेड़िए की तलाश में लगे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 4:54 PM IST
बहराइच : मंझारा तौकली के बाबा बंगला गांव में मंगलवार सुबह भेड़िए ने एक के बाद एक आठ लोगों पर हमला किया. वन विभाग की टीम की मौजूदगी में भेड़िया एक घर में घुसा और तीन साल के बच्चे को उठा ले गया. शोर सुनकर परिजनों ने भेड़िए का पीछा किया और बच्चे को किसी तरह से बचाया. गंभीर रूप से घायल बच्चे को कैसरगंज सीएचसी ले जाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताई है.
ग्रामीणों ने बताया, सुबह करीब 5 बजे भेड़िया दौलत के घर में घुसा. अंदर खेल रहे तीन साल के प्रिंस को दबोचकर भागने लगा. बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने भेड़िया का पीछा किया. कुछ दूर जाकर भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग निकला. इस दौरान गांव में वन विभाग की टीम मौजूद थी. बच्चे पर हमला करने से पहले भेड़िया ने गांव के ही 7 अन्य लोगों पर हमला कर घायल कर दिया.
घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग पर किया हमला : डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया, गांव में भेड़िया के आने की सूचना पर वन विभाग की टीम सर्च में लगी थी. इसी दौरान भिरगूपुरवा गांव में घर के बाहर सो रहे सूरज लाल (70) के पैरों पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए. परिजन सूरज लाल को अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान घर के बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रहे राजा राम (65) पर हमला कर दिया.
घर में सो रही महिला को किया घायल : इसी ग्राम के देवनाथपुरवा की रहने वाली सिताबी (55) पत्नी शिव प्रसाद के कमरे में घुस गया. सो रही सिताबी पर भी हमला कर दिया. घायल अवस्था में उन्हें कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है. लोगों के शोर मचाने पर भेड़िया पास के घर में जा घुसा और गंगा (65) पर हमला कर दिया, जिससे वह चीखने लगीं. शोर सुनकर ग्रामीण गंगा के घर पहुंचे तभी भेड़िया शांति (65) पत्नी रामलाल गौतम पर हमला कर दिया.
भेड़िए की तलाश में लगीं 32 टीमें : वन विभाग की टीम पकड़ने की तैयारी में थी, तभी मंझारा तौकली के गंधुझाला में पृथ्वी राज पाल (55) पर हमला कर दिया. पृथ्वी राज पाल घर के बरामदे में सो रहे थे. परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. मामले में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि जहां- जहां हमले की जानकारी मिल रही है उन इलाकों में टीमों को रवाना किया गया है. पूरे इलाके को चार सेक्टर में बांटकर 32 टीमों को लगाया गया है। जो लगातार इलाके में गस्त कर रही है. टीम की मौजूदगी में बच्चे पर भेड़िए ने हमला हुआ.
तीन जिलों के डीएफओ ने डाला डेरा : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. रेणु सिंह ने तीन जिलों के प्रभागीय वनाधिकारी को तैनात किया है. जिसमें बाराबंकी के आकाशदीप बधावन, गोंडा में अनुराग प्रियदर्शी व श्रावस्ती के धनराज मीना शामिल हैं. इनके द्वारा पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है. इसी इलाके में घूम रहे दो भेड़ियों को देख ग्रामीण द्वारा उसका वीडियो बना लिया गया था. वन विभाग इस इलाके में भी जाल व पिंजरा लगाकर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है.
