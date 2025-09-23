ETV Bharat / state

बहराइच में घर में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर बचाया, गांव में सात लोगों पर भी किया हमला

पूरे इलाके को चार सेक्टर में बांटकर 32 टीमों को लगाया गया है. तीन जिलों के डीएफओ भी भेड़िए की तलाश में लगे हैं.

गांव में भेड़िया से दहशत में लोग.
गांव में भेड़िया से दहशत में लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : मंझारा तौकली के बाबा बंगला गांव में मंगलवार सुबह भेड़िए ने एक के बाद एक आठ लोगों पर हमला किया. वन विभाग की टीम की मौजूदगी में भेड़िया एक घर में घुसा और तीन साल के बच्चे को उठा ले गया. शोर सुनकर परिजनों ने भेड़िए का पीछा किया और बच्चे को किसी तरह से बचाया. गंभीर रूप से घायल बच्चे को कैसरगंज सीएचसी ले जाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताई है.

ग्रामीणों ने बताया, सुबह करीब 5 बजे भेड़िया दौलत के घर में घुसा. अंदर खेल रहे तीन साल के प्रिंस को दबोचकर भागने लगा. बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने भेड़िया का पीछा किया. कुछ दूर जाकर भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग निकला. इस दौरान गांव में वन विभाग की टीम मौजूद थी. बच्चे पर हमला करने से पहले भेड़िया ने गांव के ही 7 अन्य लोगों पर हमला कर घायल कर दिया.

घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग पर किया हमला : डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया, गांव में भेड़िया के आने की सूचना पर वन विभाग की टीम सर्च में लगी थी. इसी दौरान भिरगूपुरवा गांव में घर के बाहर सो रहे सूरज लाल (70) के पैरों पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए. परिजन सूरज लाल को अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान घर के बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रहे राजा राम (65) पर हमला कर दिया.

घर में सो रही महिला को किया घायल : इसी ग्राम के देवनाथपुरवा की रहने वाली सिताबी (55) पत्नी शिव प्रसाद के कमरे में घुस गया. सो रही सिताबी पर भी हमला कर दिया. घायल अवस्था में उन्हें कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है. लोगों के शोर मचाने पर भेड़िया पास के घर में जा घुसा और गंगा (65) पर हमला कर दिया, जिससे वह चीखने लगीं. शोर सुनकर ग्रामीण गंगा के घर पहुंचे तभी भेड़िया शांति (65) पत्नी रामलाल गौतम पर हमला कर दिया.

भेड़िए की तलाश में लगीं 32 टीमें : वन विभाग की टीम पकड़ने की तैयारी में थी, तभी मंझारा तौकली के गंधुझाला में पृथ्वी राज पाल (55) पर हमला कर दिया. पृथ्वी राज पाल घर के बरामदे में सो रहे थे. परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. मामले में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि जहां- जहां हमले की जानकारी मिल रही है उन इलाकों में टीमों को रवाना किया गया है. पूरे इलाके को चार सेक्टर में बांटकर 32 टीमों को लगाया गया है। जो लगातार इलाके में गस्त कर रही है. टीम की मौजूदगी में बच्चे पर भेड़िए ने हमला हुआ.

तीन जिलों के डीएफओ ने डाला डेरा : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. रेणु सिंह ने तीन जिलों के प्रभागीय वनाधिकारी को तैनात किया है. जिसमें बाराबंकी के आकाशदीप बधावन, गोंडा में अनुराग प्रियदर्शी व श्रावस्ती के धनराज मीना शामिल हैं. इनके द्वारा पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है. इसी इलाके में घूम रहे दो भेड़ियों को देख ग्रामीण द्वारा उसका वीडियो बना लिया गया था. वन विभाग इस इलाके में भी जाल व पिंजरा लगाकर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में तेंदुआ; वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे, कंट्रोल रूम बनाया, सेना के जवान भी कर रहे कांबिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH WOLF ATTACKBAHRAICH NEWSWOLF IN BAHRAICHबहराइच में भेड़िए का आतंकBAHRAICH WOLF ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.