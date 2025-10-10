ETV Bharat / state

बहराइच में घर के बाहर से बच्ची को उठा ले गया भेड़िया; ग्रामीणों के चिल्लाने पर 200 मीटर दूर छोड़कर भागा, मासूम गंभीर रूप से घायल

बहराइच : जिले में भेड़िये का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को घर में घुसे भेड़िये ने मासूम पर हमला बोल दिया. घायल मासूम को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए. हालत गंभीर होने पर बच्ची को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया है. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है.

परिजन व चिकित्सक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

बच्ची के परिजन राम सेवक ने बताया कि कैसरगंज तहसील के गांव की रहने वाली बच्ची (7) अपने घर में बाहर खेल रही थी. इसी दौरान घर के पास पहुंचे भेड़िए ने हमला कर उसे मुंह में दबोच लिया. बच्ची के चीख पुकार मचाने पर परिजनों दौड़े तो भेड़िया मासूम को 200 मीटर दूर छोड़कर गन्ने के खेत की ओर भाग गया. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया. परिजन मासूम को लेकर कैसरगंज स्थित स्थानीय अस्पताल गए, लेकिन हालत गंभीर देख मासूम को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. भेड़िए के हमले में मासूम को पेट में गंभीर जख्म हुए हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.