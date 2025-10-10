ETV Bharat / state

बहराइच में घर के बाहर से बच्ची को उठा ले गया भेड़िया; ग्रामीणों के चिल्लाने पर 200 मीटर दूर छोड़कर भागा, मासूम गंभीर रूप से घायल

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है.

बहराइच में भेड़िया
बहराइच में भेड़िया (Photo credit: ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:25 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : जिले में भेड़िये का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को घर में घुसे भेड़िये ने मासूम पर हमला बोल दिया. घायल मासूम को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए. हालत गंभीर होने पर बच्ची को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया है. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है.

परिजन व चिकित्सक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

बच्ची के परिजन राम सेवक ने बताया कि कैसरगंज तहसील के गांव की रहने वाली बच्ची (7) अपने घर में बाहर खेल रही थी. इसी दौरान घर के पास पहुंचे भेड़िए ने हमला कर उसे मुंह में दबोच लिया. बच्ची के चीख पुकार मचाने पर परिजनों दौड़े तो भेड़िया मासूम को 200 मीटर दूर छोड़कर गन्ने के खेत की ओर भाग गया. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया. परिजन मासूम को लेकर कैसरगंज स्थित स्थानीय अस्पताल गए, लेकिन हालत गंभीर देख मासूम को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. भेड़िए के हमले में मासूम को पेट में गंभीर जख्म हुए हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी हुई है. तत्काल मौके पर टीम को भेजा गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है.

मामले में सीएमएस डॉक्टर एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची के पेट में गहरे जख्म होने की वजह से हालत गभीर है, जिसको देखते हुए लखनऊ रेफर किया जाएगा.

अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत : बता दें कि लगातार बीते 9 सितंबर से आदमखोर भेड़िए का हमला जारी है. इस हमले में 4 मासूमों सहित एक दंपत्ति की जान जा चुकी है. करीब 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं. लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में पति-पत्नी को खा गया भेड़िया; 3 महिलाओं पर हमला, गुस्साए ग्रामीणों ने SDO-DFO की गाड़ी तोड़ी, भागे अफसर

यह भी पढ़ें : बहराइच में घर में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर बचाया, गांव में सात लोगों पर भी किया हमला

Last Updated : October 11, 2025 at 12:02 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH NEWSBAHRAICH WOLF ATTACKWOLF IN BAHRAICHबहराइच में भेड़िए का आतंकBAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.