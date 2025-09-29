ETV Bharat / state

इस गांव में 60 साल से होता आ रहा है रामलीला का अनूठा मंचन, दो माह पहले शुरू होती है तैयारी

आज के आधुनिक युग में भी चित्तौड़गढ़ के एक गांव में 60 सालों से रामलीला का अनूठा मंचन हो रहा है.

रामलीला का अनूठा मंचन
रामलीला का अनूठा मंचन (ETV Bharat Chittorgarh)
चित्तौड़गढ़ : जिले में एक गांव ऐसा है, जहां 60 सालों से ग्रामीणों की ओर से रामलीला का अनूठा मंचन किया जाता है. रामलीला के मंचन की लेकर छोटे से लेकर बड़ों तक में उत्साह दिखाई देता है. सभी इससे जुड़ कर आयोजन को सफल बनाने में लगते हैं. करीब 11 दिन तक यह आयोजन जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बेगूं विधानसभा का आजोलिया का खेड़ा गांव में होता है. ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के साथ ही यहां की आबादी चार हजार से अधिक है और जिंक उद्योग नजदीक होने से शहरी कल्चर का भी असर दिखता है. इस गांव में करीब 60 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है.

आजोलिया का खेड़ा रामायण मंडल अध्यक्ष देवकिशन जाट ने बताया कि गांव में करीब 60 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें सभी पात्र ग्रामीण ही भूमिका निभाते हैं. दो माह पहले इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं. सर्व समाज इस आयोजन में शामिल रहते हैं. सभी कलाकार ही आर्थिक सहायक करते हैं. इसके अलावा चढ़ावा राशि भी आती है. इससे मंदिर का भी विकास कर रहे हैं. रामलीला मंचन के बाद रात को सभी कलाकार का भोजन होता है. प्रतिदिन एक एक व्यक्ति के यहां से भोजन बनकर आता है.

रामलीला का मंचन (ETV Bharat chittorgarh)

नवरात्रि महोत्सव के तीन दिन पहले ही रामलीला का मंचन गांव में स्थित बालाजी मंदिर पर होता है. रामलीला मंडल आजोलिया का खेड़ा के बैनर तले होने वाले इस आयोजन की बड़ी बात यह है कि इस मंचन में सभी पात्र या कलाकार गांव के लोग ही होते हैं. जब से रामलीला का मंचन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इसी प्रकार मंचन हो रहा है. इस बार बाबूलाल जाट के निर्देशन में रामलीला का मंचन जारी है. इस आयोजन की खास बात यह भी है कि सर्व समाज के लोग इसमें पात्र बन कर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं. किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद दिखाई नहीं देता.

रात को सभी कलाकार का भोजन होता है.
रात को सभी कलाकार का भोजन होता है. (ETV Bharat Chittorgarh)

पहले बांस की बल्लियों पर पर्दा, अब एलईडी स्क्रीन : एक समय यहां पर बांस की बल्लियों पर पर्दा लगाकर उसके आगे मंचन होता था. अब आधुनिकता का भी असर दिखा है. माइक लगे हैं और एलईडी स्क्रीन के आगे मंचन होता है. दो माह पहले रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जो कलाकार होते हैं उनके ड्रेस सिलने के ऑर्डर दिए जाते हैं. जो भी सामग्री नई खरीदनी होती है वह यूपी के मथुरा से लेकर आते हैं.

आठ से 60 साल तक के भूमिका, नौकरी पेशा भी : यहां रामलीला का मंच छोटे बच्चे और युवाओं को भी आगे बढ़ने की सीख देता है. कम उम्र में ही बच्चों को मंच मिल जाता है. इस बार यहां 60 साल की आयु से लेकर 8 साल के बच्चे तक रामलीला मंचन में जुटे हैं. 57 साल के शंकर तेली राजा जनक की भूमिका निभा रहे हैं. आठ साल के बालक वानर सेना की भूमिका में रहते हैं. किसान, मजदूर से लेकर नौकरी पेशा तक कलाकार बन रहे हैं. केवल नृत्य करने वाले तथा वाद्य यंत्र बजाने वाले ही से बुलाते हैं.

कलाकार स्वयं उठाते खर्च : इस रामलीला के मंचन में बड़ी बात यह है कि ग्रामीण चंदा एकत्रित नहीं करते. प्रत्येक कलाकार स्वयं 2500 से 3 हजार रुपए हर साल देता है. आरती एवं व्यास पीठ पर भी चढ़ावा आता है. इसी से अगले साल के लिए राशि अलग निकालते हैं. इसके बाद जो राशि बचती है, उससे मंदिर का विकास करते हैं. पहले छोटा मंदिर था, वहां इसे बड़ा बना कर मार्बल का फर्श लगा दिया. वहीं, रामलीला मंचन के लिए स्टेज भी तैयार कर दिया.

ग्रामीण ही निभाते हैं सभी भूमिका
ग्रामीण ही निभाते हैं सभी भूमिका (ETV Bharat Chittorgarh)

सौहार्द और सद्भाव की भी है मिसाल : रामलीला मंचन के बाद रात करीब 12 बजे सभी कलाकार और सहयोगियों का सामूहिक भोजन भी होता है. यह भोजन सार्वजनिक स्थान पर नहीं बनाया जाता. प्रतिदिन अलग-अलग कलाकार के घर से भोजन बन कर आता है. इससे सभी में जातिय सद्भाव दिखता है. बगैर किसी भेदभाव के सभी एक साथ रामलीला के समापन के बाद प्रतिदिन साथ में भोजन करते हैं. यहां की रामलीला मंडल की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित दशहारा मेला में भी रावण दहन के दौरान रामलीला का मंचन होता है.

