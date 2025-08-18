ETV Bharat / state

नूंह में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त, गर्भवती महिला को खाट पर पहुंचाया गया अस्पताल, जान जोखिम में डालकर बच्चे जा रहे स्कूल - FLOOD SITUATION DUE TO RAIN IN NUH

नूंह में बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. बड़ी आबादी घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

Flood situation due to rain in Nuh
गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल लेकर जाते परिजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 9:38 PM IST

नूंहः हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं तो कई गांव बारिश के पानी से टापू में तब्दील हो गया है. गांव के लिए लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं. बच्चे पानी में किसी तरह पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है. वहीं सबसे बड़ी समस्या बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना है. मजबूरी में परिजन और स्थानीय लोग खाट पर लादकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं. भड़ंगाका गांव की एक गर्भवती महिला का वीडियो वायरल हो रहा है.

चारपाई पर परिजनों ने पहुंचाया अस्पतालः भड़ंगाका गांव की एक गर्भवती महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. वीडियो में महिला असहनीय प्रसव पीड़ा से बेबस है और उसका घर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. पैदल चलना नामुमकिन है, इसलिए महिला को परिवार वाले चारपाई पर डालकर डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए. महिला की डिलीवरी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुड़ाका में सही सलामत हो चुकी है, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है.

नूंह में बारिश से बाढ़ के हालात (Etv Bharat)

महिला ने अस्पताल में बच्ची को दिया जन्मः जानकारी के मुताबिक निसार की पत्नी सिहाना ने कई दिन पहले बच्ची को जन्म दिया. डिलीवरी के समय जब उसको चारपाई पर लेटा कर घर से निकाला गया तो तकरीबन तीन - चार फीट पानी में से उसे चलकर परिवार वालों ने अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद से वीडियो वायरल है.

बच्ची के जन्म के बाद महिला गई मायकेः महिला के अलावा इस घर में तकरीबन 20 सदस्य परिवार के रहते हैं. प्रशासन और सरकार भले ही पानी निकासी के लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत तस्वीरें साफ बयां कर रही है. जलजमाव की समस्या के कारण गांव में पीने की पानी की भी समस्या पैदा हो गई है. पीने के पानी का जो चेंबर है, वह बरसात के पानी में डूब चुका है और पिछले करीब 15 दिनों से गांव में एक बूंद पानी भी नहीं आया है. ग्रामीणों को अपने घर में बने हुए पानी के टैंक से गुजारा करना पड़ रहा है. इन समस्याओं को देखते हुए परिजनों ने बच्ची के जन्म के बाद महिला को मायके पहुंचा दिया है.

गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल पहुंचाते परिजन (Etv Bharat)

स्कूल तालाब में तब्दीलः बात अगर गांव के सरकारी स्कूल की करें तो गांव में मिडिल स्कूल है, जिसमें तकरीबन 500 बच्चे पढ़ते हैं. इन दिनों स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है. इस कारण शिक्षक खलील अहमद अध्यापक की बैठक में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. बरसात का पानी भरा होने की वजह से कुछ बच्चे ही स्कूल आ पा रहे हैं. अध्यापकों ने भी साफ तौर पर कहा कि बरसात उनके लिए भारी मुसीबत लेकर आई है.

5000 मतदाता हैं पंचायत मेंः स्थानीय लोगों के अनुसार सुड़ाका ग्राम पंचायत में तकरीबन 5000 मतदाता हैं. भड़ंगाका और आंधाका गांव भी इसी पंचायत में आते हैं. भड़ंगाका गांव में तकरीबन 1400 मतदाता हैं और तकरीबन 500 घर आबाद हैं. इस गांव के चारों तरफ कई फीट पानी भरा हुआ है. इंसान तो इंसान मवेशियों को भी अपने रिश्तेदारी में या ऊंचे स्थान पर बांधकर चारा डाला जा रहा है.

Flood situation due to rain in Nuh
नूंह में बाढ़ के बीच स्कूल जाते बच्चे (Etv Bharat)

स्कूल और घर मंडरा रहा है खतराः बरसात में किसानों की न केवल फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है बल्कि अब उनके जीवन शैली भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है. बरसात का पानी भरा होने की वजह से ग्रामीणों को मकान गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है. स्कूल के भवन भी अच्छी हालत नहीं है. इसलिए देश के भावी भविष्य को गांव के एक व्यक्ति की बैठक में पढ़ाई करनी पड़ रही है.

मंडरा रहा है पलायन का खतराः ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन के अधिकारी वैसे तो बरसात से होने वाले जलभराव से निपटने के दावे बैठकों में करते दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर नहीं है. कुदरत ने बारिश से सिस्टम को हिलाकर रख दिया है. अब देखना यह है कि आंधाका, भड़ंगाका, सुड़ाका इत्यादि गांवों के लोगों के सैकड़ों एकड़ भूमि में भरे हुए पानी को प्रशासन के द्वारा कब तक निकाला जाता है. अगर अगले कुछ दिनों में और बरसात हुई तो ग्रामीणों को यहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ सकता है.


