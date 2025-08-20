ETV Bharat / state

चंडीगढ़-मनाली NH पर ब्यास नदी में गिरी सेब से लदी गाड़ी, सभी सवार लापता - APPLE VEHICLE FELL INTO BEAS

चंडीगढ़-मनाली एनएच पर एक हादसा पेश आया है. यहां सेब से लदी एक गाड़ी ब्यास नदी में जा गिरी.

ब्यास में गिरी सेब से लदी गाड़ी
ब्यास में गिरी सेब से लदी गाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर आज तड़के करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. यहां जोगनी मोड़ के पास सेब से लदा एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे से लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए सीधा ब्यास नदी में समा गया.

हादसे के बाद गाड़ी का कुछ ही हिस्सा नदी के बाहर दिखाई दे रहा है, जबकि अधिकांश भाग पानी में डूब चुका है. ब्यास नदी के किनारे सेब की पेटियां बिखरी हुई मिली हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन घटनास्थल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि ब्यास नदी के किनारे तक जाने के लिए रास्ता नहीं था. बावजूद एसडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल पर पहुंच गई है. गाड़ी में कितने लोग सवार थे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान में जुटी है. अंदेशा है कि गाड़ी में सवार लोग ब्यास के तेज बहाव में बह गए हैं.

सुबह करीब 3 बजे हुआ हादसा

मौके पर युसूफ खान के नाम से सेब सीजन सबंधी कागजात मिले हैं. गाड़ी में सवार लोग कहां के रहने वाले हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है. पंडोह पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि ये हादसा लगभग सुबह 3 बजे के करीब हुआ है. पुलिस ने हादसा संबधी मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है.

मौके से मिला कागजात
मौके से मिला कागजात (ETV Bharat)

चंडीगढ़-मनाली एनएच हुआ बहाल

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे को यातायात के लिए अस्थाई तौर पर बहाल कर दिया गया है. पंडोह से पनारसा के बीच विभिन्न स्थानों पर बीती रात को लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई थीं. सुबह होते ही एनएचएआई की मशीनरी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मलबा हटाने का काम शुरू किया. हालांकि बीच बीच में फिर से कुछ स्थानों पर मलबा गिरा और इस कारण हाईवे को बहाल करने में समय लग गया, लेकिन आज दोहपर करीब डेढ़ बजे इसे यातायात के लिए अस्थाई तौर पर बहाल कर दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ मंडी से कुल्लू वाया कटौला सड़क अभी भी कन्नौज के पास बंद है. यहां भी सड़क धंस गई है, जिस कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप्प हो गई है.

