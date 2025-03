ETV Bharat / state

हल्द्वानी की युवती को यूपी के युवक ने दिया शादी का झांसा, 2 साल तक किया शारीरिक शोषण, कहीं और कर लिया विवाह - RAPE ON THE PRETEXT OF MARRIAGE

युवती को शादी के नाम पर दिया झांसा ( Concept Image- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Mar 21, 2025, 10:26 AM IST