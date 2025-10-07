ETV Bharat / state

जयपुर-अजमेर हाइवे पर भीषण हादसा, एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, धमाकों से मचा हड़कंप

जयपुर-अजमेर हाइवे के मौजमाबाद क्षेत्र में सावरदा पुलिया के पास एक एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई.

Cylinders exploded with a loud bang
धमाके के साथ फटे सिलेंडर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 11:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर-अजमेर हाइवे पर मंगलवार रात को एक भीषण हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक अचानक सावरदा पुलिया के पास पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई. जिससे ट्रक में रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे. धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. इस हादसे में आसपास चल रहे वाहनों के भी चपेट में आने की आशंका है. दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस के साथ ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचे हैं. बचाव एवं राहत कार्य चलाया जा रहा है.

हादसे के बाद ट्रक में आग लगते ही सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे. धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हाइवे पर गुजर रहे वाहन चालक और आसपास के लोग तुरंत गाड़ियों को रोककर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. घटनास्थल पर धुएं का घना गुबार छा गया, जिससे हाइवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.

सिलेंडर ब्लास्ट के धमाकों से मचा हड़कंप (ETV Bharat Jaipur)

हादसे की सूचना मिलते ही दूदू सहित आसपास के थानों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और हाइवे को तुरंत बंद करवा दिया गया. साथ ही दमकल की कई गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. पुलिस ने एहतियातन हाइवे पर आने-जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर दिया है ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.

पढ़ें: सरियों से भरे ट्रक में लगी आग, देखते ही देखते बना आग का गोला - FIRE IN TRUCK

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में अन्य वाहन भी वाहन आग की चपेट में आए हैं. फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और राहत दल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं. आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रक में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर लदे हुए थे.

यह हादसा जयपुर-अजमेर हाइवे के मौजमाबाद क्षेत्र में सावरदा पुलिया के पास हुआ है. हादसे के चलते हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और फिलहाल इस रूट पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUCK CAUGHT FIRE AFTER OVERTURNEDLPG CYLINDERS CAUGHT FIREINCIDENT ON JAIPUR AJMER HIGHWAYगैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटाTRUCK WITH LPG CYLINDERS OVERTURNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.