जयपुर-अजमेर हाइवे पर भीषण हादसा, एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, धमाकों से मचा हड़कंप

धमाके के साथ फटे सिलेंडर

जयपुर: जयपुर-अजमेर हाइवे पर मंगलवार रात को एक भीषण हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक अचानक सावरदा पुलिया के पास पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई. जिससे ट्रक में रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे. धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. इस हादसे में आसपास चल रहे वाहनों के भी चपेट में आने की आशंका है. दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस के साथ ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचे हैं. बचाव एवं राहत कार्य चलाया जा रहा है. हादसे के बाद ट्रक में आग लगते ही सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे. धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हाइवे पर गुजर रहे वाहन चालक और आसपास के लोग तुरंत गाड़ियों को रोककर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. घटनास्थल पर धुएं का घना गुबार छा गया, जिससे हाइवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.