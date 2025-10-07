जयपुर-अजमेर हाइवे पर भीषण हादसा, एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, धमाकों से मचा हड़कंप
जयपुर-अजमेर हाइवे के मौजमाबाद क्षेत्र में सावरदा पुलिया के पास एक एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई.
Published : October 7, 2025 at 11:38 PM IST
जयपुर: जयपुर-अजमेर हाइवे पर मंगलवार रात को एक भीषण हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक अचानक सावरदा पुलिया के पास पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई. जिससे ट्रक में रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे. धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. इस हादसे में आसपास चल रहे वाहनों के भी चपेट में आने की आशंका है. दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस के साथ ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचे हैं. बचाव एवं राहत कार्य चलाया जा रहा है.
हादसे के बाद ट्रक में आग लगते ही सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे. धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हाइवे पर गुजर रहे वाहन चालक और आसपास के लोग तुरंत गाड़ियों को रोककर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. घटनास्थल पर धुएं का घना गुबार छा गया, जिससे हाइवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.
हादसे की सूचना मिलते ही दूदू सहित आसपास के थानों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और हाइवे को तुरंत बंद करवा दिया गया. साथ ही दमकल की कई गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. पुलिस ने एहतियातन हाइवे पर आने-जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर दिया है ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.
जयपुर-अजमेर हाईवे पर मौजमाबाद क्षेत्र में सावरदा पुलिया के समीप गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद लगी भीषण आग की सूचना मिलते ही मैं तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ हूँ।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) October 7, 2025
पुलिस, प्रशासन व दमकल की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं और आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी…
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में अन्य वाहन भी वाहन आग की चपेट में आए हैं. फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और राहत दल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं. आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रक में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर लदे हुए थे.
थानाधिकारी मौखमपुरा मय जाप्ते के मौजूद हैं, दोनों तरफ से वाहनों को रूकवाया गया है, दूदू व बगरू से फायर ब्रिगेड आ रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।— Jaipur Rural Police (@JprRuralPolice) October 7, 2025
जयपुर ग्रामीण के मोजमाबाद थाना क्षेत्र में जयपुर -अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से ट्रक में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं @RajCMO तत्काल इस हादसे को बड़ा रूप लेने से रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए और प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय की भी आवश्यक मदद लेवे |…— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) October 7, 2025
यह हादसा जयपुर-अजमेर हाइवे के मौजमाबाद क्षेत्र में सावरदा पुलिया के पास हुआ है. हादसे के चलते हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और फिलहाल इस रूट पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.