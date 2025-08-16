ETV Bharat / state

कॉर्बेट पार्क घूमने आए पर्यटक की रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, त्यौहार के मौके पर गम में डूबा परिवार - TOURIST DIED IN CORBETT RESORT

राकेश शर्मा नोएडा से अपने चार दोस्तों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए थे, रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूब गए

TOURIST DIED IN CORBETT RESORT
नोएडा के पर्यटक की डूबकर मौत (Concept Image- ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 2:23 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 2:34 PM IST

रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए एक पर्यटक की शुक्रवार देर शाम रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. जिस पर्यटक के साथ ये हादसा हुआ है, उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी राकेश शर्मा लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है.

रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबा नोएडा का पर्यटक: जानकारी के अनुसार राकेश शर्मा अपने चार दोस्तों के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क भ्रमण के लिए शुक्रवार सुबह रामनगर पहुंचे थे. पांचों दोस्तों ने ग्राम ढिकुली स्थित एक रिसॉर्ट में दो कमरे बुक किए थे. दिन भर पार्क की सैर करने के बाद सभी दोस्त शाम के समय रिसॉर्ट लौटे और वहां बने स्विमिंग पूल में नहाने चले गए.

पर्यटक की डूबकर मौत (Video- ETV Bharat)

डॉक्टर ने पर्यटक को मृतक घोषित किया: गवाहों के मुताबिक स्विमिंग पुल में नहाते समय अचानक राकेश शर्मा डूब गए. दोस्तों और रिसॉर्ट स्टाफ ने उन्हें पूल से बाहर निकाला और आनन-फानन में सरकारी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पोस्टमार्टम से खुलेगा राज: इस हादसे की सूचना मिलते ही राकेश के दोस्तों में मातम पसर गया. वहीं दूसरी ओर अस्पताल में मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी. कोतवाली रामनगर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज नयाल ने मामले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि-

घटना की जानकारी मृतक राकेश के परिजनों को दे दी गई है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. यदि परिवार की ओर से तहरीर मिलती है तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने का ही प्रतीत हो रहा है. हालांकि जांच पूरी होने और रिपोर्ट सामने आने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.
-मनोज नयाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक, रामनगर कोतवाली-

रिसॉर्ट में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल: स्थानीय ग्रामीणों और पर्यटकों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर रिसॉर्ट में सुरक्षा इंतज़ाम कितने पुख्ता हैं. कई लोगों ने सवाल उठाए कि स्विमिंग पूल में नहाने वाले पर्यटकों पर निगरानी रखने के लिए लाइफ गार्ड क्यों मौजूद नहीं थे. यदि समय रहते सुरक्षा प्रबंध किए गए होते, तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था.

कॉर्बेट के रिसॉर्ट्स पर उठते रहे हैं सवाल: कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास का क्षेत्र देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां हर साल हजारों की संख्या में लोग प्राकृतिक सौंदर्य और जंगल सफारी का आनंद लेने आते हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रिसॉर्ट्स और होटलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कई बार प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए, फिर भी लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं.

सदमे में है राकेश शर्मा का परिवार: इस घटना के बाद राकेश शर्मा का परिवार गहरे सदमे में है. एक ओर जहां परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, वहीं दूसरी ओर उनके दोस्त भी पूरी तरह टूट गए हैं. यह घटना एक दर्दनाक याद बनकर रह गई, जिसने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा इंतज़ामों की हकीकत उजागर कर दी है. स्थानीय लोग और पर्यटक अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रिसॉर्ट्स और होटलों की कड़ी जांच की जाए. साथ ही स्विमिंग पूल या अन्य खतरनाक जगहों पर सुरक्षा गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.
