पिथौरागढ़ में स्कूल जा रहे बच्चों पर ततैयों का हमला, 4 घायल, 1 छात्रा आईसीयू में भर्ती
ग्रामीणों और अभिभावकों ने कहा कि जब तक उचित कदम नहीं उठाए जाते, वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे.
Published : October 4, 2025 at 10:39 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के डुंगरा गांव में स्कूल जा रहे छात्रों पर ततैयों के झुंड ने हमला कर दिया. ततैयों के हमले से चारों छात्र गंभीर घायल हो गए. उनको अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक छात्रा को आईसीयू में भर्ती कराया गया है.
छात्रों पर ततैया के झुंड का हमला: शनिवार को जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर डुंगरा गांव के दिव्यांशु (14), निशा (15), अनिकेत (13) और कमल सिंह (16) घर से राजकीय हाईस्कूल पाभैं के लिए निकले. रास्ते में पेड़ पर बने छत्ते से निकलकर ततैयाें के झुंड ने उन पर हमला कर दिया. सभी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक ततैयों ने उन्हें कई बार डंक मारकर घायल कर दिया.
ततैया के हमले में 4 छात्र घायल: घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया. दिव्यांशु, अनिकेत और कमल को प्राथमिक इलाज के बाद हालत ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है. छात्रा निशा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है. चिकित्सकों के मुताबिक, छात्रा का बीपी लगातार गिर रहा था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे में उसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.
ततैया के हमले से अभिभावक डरे: वहीं, इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भी दहशत है. अभिभावकों और अन्य लोगों ने वन विभाग से ततैयाें से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने कहा कि जब तक उचित कदम नहीं उठाए जाते, वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे. वहीं ततैया के हमले से ग्रामीण में भय का माहौल बना हुआ है.
डॉ. भागीरथी गर्ब्याल, पीएमएस जिला अस्पताल पिथौरागढ़ ने बताया कि-
ततैयाें के हमले में घायल चार विद्यार्थी अस्पताल पहुंचे. तीन की हालत ठीक है. छात्रा की थोड़ी गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है. फिलहाल वह भी खतरे से बाहर है.
-डॉ. भागीरथी गर्ब्याल, पीएमएस, जिला अस्पताल पिथौरागढ़-
पूरन देउपा, रेंजर, पिथौरागढ़ ने कहा कि-
डुंगरा में विद्यार्थियों पर ततैयों के हमले की जानकारी मिली है. जल्द ही मौके पर जाकर टीम निरीक्षण करेगी. विद्यार्थियों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे.
-पूरन देउपा, रेंजर, पिथौरागढ़-
तीन सप्ताह पूर्व एक व्यक्ति की हुई थी मौत: सीमांत मुनस्यारी केमदकोट में ततैया के हमले से एक अधेड़ की हो गई थी. मदकोट के चौना गांव में 22 दिन पूर्व खेत में काम कर रहे 54 वर्षीय एक व्यक्ति पर ततैयाें के झुंड ने हमला कर दिया था. सीएचसी मुनस्यारी से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी. बीते पांच वर्ष में ततैयाें के हमले में 12 से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं.
- ततैया के हमले से बचाव के उपाय:
- शांत रहें: अगर आपके आसपास ततैया उड़ रही हैं, तो अचानक हरकत न करें या हाथ न मारें, इससे वे और आक्रामक हो जाती हैं
- तेज़ सुगंध से बचें: ततैया इत्र, परफ्यूम, मीठी गंध वाले तेल या फूलों जैसी खुशबू से आकर्षित होती हैं. बाहर जाते समय ऐसे उत्पाद न लगाएं
- ढके हुए कपड़े पहनें: खेत, बगीचे या जंगल जैसी जगहों पर जाते समय पूरी आस्तीन के कपड़े और जूते पहनें
- भोजन ढककर रखें: मीठे खाद्य पदार्थ और पेय (जैसे कोल्ड ड्रिंक, फल, रस) ततैया को आकर्षित करते हैं. इन्हें ढककर रखें
- घोंसले से दूरी रखें: अगर आसपास ततैया का छत्ता है, तो उसे छेड़ें नहीं. खुद हटाने की कोशिश न करें. विशेषज्ञों की मदद लें
- घर में प्रवेश रोकें: खिड़कियों पर जाली लगाएं और कूड़ेदान को अच्छी तरह ढककर रखें
- प्राकृतिक उपाय: ततैया को नींबू और लौंग की गंध पसंद नहीं आती, जहां ततैया अधिक दिखें, वहां नींबू में लौंग गाड़कर रखें
