ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में स्कूल जा रहे बच्चों पर ततैयों का हमला, 4 घायल, 1 छात्रा आईसीयू में भर्ती

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के डुंगरा गांव में स्कूल जा रहे छात्रों पर ततैयों के झुंड ने हमला कर दिया. ततैयों के हमले से चारों छात्र गंभीर घायल हो गए. उनको अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक छात्रा को आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

छात्रों पर ततैया के झुंड का हमला: शनिवार को जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर डुंगरा गांव के दिव्यांशु (14), निशा (15), अनिकेत (13) और कमल सिंह (16) घर से राजकीय हाईस्कूल पाभैं के लिए निकले. रास्ते में पेड़ पर बने छत्ते से निकलकर ततैयाें के झुंड ने उन पर हमला कर दिया. सभी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक ततैयों ने उन्हें कई बार डंक मारकर घायल कर दिया.

ततैया के हमले में 4 छात्र घायल: घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया. दिव्यांशु, अनिकेत और कमल को प्राथमिक इलाज के बाद हालत ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है. छात्रा निशा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है. चिकित्सकों के मुताबिक, छात्रा का बीपी लगातार गिर रहा था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे में उसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

ततैया के हमले से अभिभावक डरे: वहीं, इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भी दहशत है. अभिभावकों और अन्य लोगों ने वन विभाग से ततैयाें से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने कहा कि जब तक उचित कदम नहीं उठाए जाते, वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे. वहीं ततैया के हमले से ग्रामीण में भय का माहौल बना हुआ है.