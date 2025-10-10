ETV Bharat / state

स्कूल में कोरेक्स सिरप पीने से मना किया तो बरसाए दनादन चाकू, स्कूली छात्र की करतूत

कोचिंग से लौट रहा था छात्र, तभी दूसरे छात्र ने चाकूओं से किया जानलेवा हमला.

Shahdol Student Stabbed
स्कूल में कोरेक्स सिरप पीने से मना किया तो बरसाए दनादन चाकू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
शहडोल : स्कूल के छात्रों के बीच आपसी रंजिश का हैरान कर देने वाला मामला शहडोल से सामने आया है, जिसमें एक स्कूली छात्र कोचिंग पढ़कर घर वापस लौट रहा था, तभी दूसरे छात्र ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया. छात्र ने दूसरे छात्र पर दनादन चाकू बरसा दिए, जिसकी वजह से छात्र लहूलुहान हो गया. छात्र को आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बीच सड़क छात्र पर बरसाए चाकू

मामला शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र का है. यहां जनकपुर रोड बायपास स्थित मॉडल स्कूल के पास ये वारदात हुई. जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्र और 11वीं के छात्र के बीच बीते दिनों विवाद हुआ था. कक्षा 12वीं के छात्र ने आरोपी छात्र को स्कूल परिसर में कोरेक्स सिरप पीने से मना किया था, जिस पर झगड़ा हो गया, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, आरोपी छात्र को इतना गुस्सा आ गया कि मौका पाकर उसकने कोचिंग से लौटते समय सहपाठी पर धारदार चाकू से हमला कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ने दूसरी छात्र पर लगातार कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल छात्र को जयसिंहनगर अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टर ने MLC करने से किया मना

इस घटना के बाद एक और चौंकाने वाला मामला तो तब आया जब घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, और डॉक्टर्स की टीम ने एमएलसी करने से मना कर दिया. यहां तक की ये तक कह दिया कि अगर दबाव बनाया गया तो वह लोग इस्तीफा दे देंगे. मामला बढ़ने पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन आमने-सामने आ गए, इसके बाद तनाव का माहौल बन गया.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा, '' जयसिंहनगर में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है. मामला दर्ज कर लिया गया है जांच शुरू कर दी गई है.

