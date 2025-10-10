ETV Bharat / state

स्कूल में कोरेक्स सिरप पीने से मना किया तो बरसाए दनादन चाकू, स्कूली छात्र की करतूत

स्कूल में कोरेक्स सिरप पीने से मना किया तो बरसाए दनादन चाकू ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 10:02 PM IST 2 Min Read