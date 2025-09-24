ETV Bharat / state

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

अलवर: जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र में को बड़ा सड़क हादसा हो गया. प्रतापगढ़-दोसा रोड पर झिरी स्टैंड के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल को जयपुर रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुट गई. एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और एक घायल का इलाज जयपुर में चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर प्रतापगढ़ से झिरी की तरफ तेज रफ्तार में आ रहा था, जबकि बाइक सवार झिरी से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे. आमने-सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.