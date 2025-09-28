ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचला, बच्ची की मौत, 6 घायल

चूरू जिले में एक सड़क हादसा हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

SPEEDING CAR CRUSHED PASSENGERS, PASSENGERS SITTING ON THE ROADSIDE
चुरू में सड़क हादसा. (ETV Bharat symbolic)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरूः जिले के भानीपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचल दिया. हादसे में दो वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल सरदारशहर में भर्ती कराया है.

भानीपुरा थाने के कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने बताया कि ढाणी दूदगिरी से श्रद्धालु पैदल पल्लू माता के दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सावर के पास एक कार अचानक नियंत्रण खो बैठी. तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचल दिया.

पढ़ेंः भीषण हादसा : सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को बेकाबू डंपर ने कुचला, दो की मौत

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल, सरदारशहर भेजा. साथ ही मृत बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रहलाद सिंह ने बताया कि कार को जब्त करते हुए कार चालक को हिरासत में लिया है. प्रहलाद सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

जयपुर में हुआ था हादसाः प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी 26 सितंबर को तेज रफ्तार डंपर ने तीन लोगों को कुचल दिया था. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. हादसे के बाद डंपर ट्रांसफार्मर से टकरा गया और आग लग गई. इस मामले में आक्रोशित भीड़ ने जयपुर-दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

SPEEDING CAR CRUSHED PASSENGERSPASSENGERS SITTING ON THE ROADSIDEचूरू में सड़क हादसातेज रफ्तार कार का कहरROAD ACCIDENT IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.