ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचला, बच्ची की मौत, 6 घायल

भानीपुरा थाने के कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने बताया कि ढाणी दूदगिरी से श्रद्धालु पैदल पल्लू माता के दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सावर के पास एक कार अचानक नियंत्रण खो बैठी. तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचल दिया.

चूरूः जिले के भानीपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे यात्रियों को कुचल दिया. हादसे में दो वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल सरदारशहर में भर्ती कराया है.

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल, सरदारशहर भेजा. साथ ही मृत बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रहलाद सिंह ने बताया कि कार को जब्त करते हुए कार चालक को हिरासत में लिया है. प्रहलाद सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

जयपुर में हुआ था हादसाः प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी 26 सितंबर को तेज रफ्तार डंपर ने तीन लोगों को कुचल दिया था. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. हादसे के बाद डंपर ट्रांसफार्मर से टकरा गया और आग लग गई. इस मामले में आक्रोशित भीड़ ने जयपुर-दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया था.