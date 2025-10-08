ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 2 गंभीर घायल

श्रीगंगानगर : सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा जैतसर थाना क्षेत्र के गांव 5 जीबी पुलिया के पास हुआ. एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और पांचों युवक कार में बुरी तरह फंस गए.

हेड कांस्टेबल शिवाजी राणा ने बताया कि हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ. अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जा रही एक टैक्सी कार सामने चल रहे ट्रक से अचानक टकरा गई. टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल शिवाजी राणा टीम सहित मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो दो युवकों की हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी, जबकि एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं, घायलों को एंबुलेंस से श्रीगंगानगर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.