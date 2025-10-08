तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 2 गंभीर घायल
श्रीगंगानगर जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है.
Published : October 8, 2025 at 10:59 AM IST
श्रीगंगानगर : सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा जैतसर थाना क्षेत्र के गांव 5 जीबी पुलिया के पास हुआ. एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और पांचों युवक कार में बुरी तरह फंस गए.
हेड कांस्टेबल शिवाजी राणा ने बताया कि हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ. अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जा रही एक टैक्सी कार सामने चल रहे ट्रक से अचानक टकरा गई. टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल शिवाजी राणा टीम सहित मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो दो युवकों की हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी, जबकि एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं, घायलों को एंबुलेंस से श्रीगंगानगर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
शव मोर्चरी में रखवाएः हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतकों की पहचान सुरेंद्र (24), नरेश (18) और कालूराम (18) निवासी 2 पीजीएमबी, अनूपगढ़ के रूप में हुई है. वहीं, सुरेंद्र सिंह (18) और जगदीश कुमार गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे के बाद तीनों मृतकों के शव सूरतगढ़ मोर्चरी में रखवाया गया है.
कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्तः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक के नीचे जा धंसा. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है. तीनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे, जिससे पूरे क्षेत्र में गहरा शोक छा गया है. गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.