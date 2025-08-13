कोटा: जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन की यात्रा करते हैं. इन श्रद्धालुओं को वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या को देखते हुए कोटा से मथुरा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन 15 से 17 अगस्त के बीच कोटा से मथुरा चलेगी. ट्रेन नंबर 02081 कोटा से सुबह 8:45 बजे रवाना होगी और दोपहर 2:10 बजे मथुरा पहुंचेगी. वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 02082 मथुरा से शाम 4:15 बजे चलेगी और रात 9:10 बजे कोटा पहुंचेगी.

इस ट्रेन में 7 जनरल कोच और 2 एसएलआर कोच रहेंगे. जैन ने बताया कि यह एक स्लीपर कोच वाली ट्रेन है, जिसमें कुल 11 कोच लगाए गए हैं. यह ट्रेन इंद्रगढ़, सवाईमाधोपुर, श्रीमहावीरजी, हिंडौन सिटी, बयाना और भरतपुर स्टेशनों पर रुकेगी. इसके लिए जल्द ही बुकिंग शुरू हो जाएगी. इससे यात्री टिकट करवा सकेंगे. आने और जाने के स्टेशन को मिलाकर 11 जगह इसका स्टॉपेज रहेगा.

यह रहेगा टाइम टेबल: यह ट्रेन कोटा से सुबह 8:45 बजे रवाना होगी. उसके बाद इंद्रगढ़ 9:40 बजे, सवाई माधोपुर से 10:10 बजे, गंगापुरसिटी से 11:00 बजे, श्रीमहावीरजी से 11:25 बजे, हिंडौन सिटी से 11:37 बजे, बयाना से दोपहर 12:07 बजे और भरतपुर से 12:45 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन दोपहर 2:10 बजे मथुरा पहुंच जाएगी. वापसी में मथुरा से शाम 4:15 बजे रवाना होगी. इसके बाद भरतपुर से 4:45 बजे, बयाना से 5:15 बजे, हिंडौन से 5:40 बजे, श्रीमहावीरजी से 5:52 बजे, गंगापुरसिटी से 6:32 बजे, सवाई माधोपुर से 7:15 बजे व इंद्रगढ़ से 7:44 बजे रवाना होगी. वहीं रात 9:10 बजे पर कोटा पहुंचेगी.