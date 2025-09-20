ETV Bharat / state

दिवाली पर यूपी व बिहार के लिए कोटा से एक और स्पेशल ट्रेन, बरौनी से सोगरिया के बीच चलेगी पूजा एक्सप्रेस

फेस्टिवल सीजन में बिहार से कोटा तक विशेष ट्रेन, 20 सितंबर से 28 दिसंबर तक चलेगी.

बरौनी से सोगरिया के बीच चलेगी पूजा एक्सप्रेस
बरौनी से सोगरिया के बीच चलेगी पूजा एक्सप्रेस (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 8:12 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 8:57 AM IST

Choose ETV Bharat

कोटा : दिवाली के अवसर पर कोटा से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है. छठ पूजा पर भी कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट बड़ी संख्या में जाते हैं और उनके परिजन भी बिहार से कोटा आते हैं. ऐसे में दोनों तरफ से अच्छी खासी भीड़ रहती है. इसी को देखते हुए बिहार के बरौनी जंक्शन से कोटा के सोगरिया स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन 20 सितंबर से 28 दिसंबर के बीच 15-15 फेरे दोनों तरफ से करेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों कंफर्म टिकट दिलाने और फेस्टिवल के अवसर पर सुगम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है. उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के जरिए यात्री कोटा से यूपी और बिहार का सफर कर सकेंगे. यह पूजा एक्सप्रेस ट्रेन बरौनी जंक्शन से सोगरिया के बीच चल रही है. ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी इकोनामी, थर्ड एसी और सेकंड एसी की कोच है. ट्रेन में फिलहाल सभी श्रेणियां में कन्फर्म टिकट मिल रहे है. बिहार के बरौनी जंक्शन से यह ट्रेन 05211 बरौनी सोगरिया वीकली स्पेशल 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच चलेगी. जिसके तहत यह बरौनी से हर शनिवार शाम 4:30 पर रवाना होगी. रविवार को दोपहर 2:33 बजे बयाना, 2:58 बजे हिंडौन सिटी 3:40 बजे गंगापुर सिटी और 4:28 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी. इसके बाद यह ट्रेन शाम 6:25 बजे सोगरिया पहुंच जाएगी.

इसे भी पढ़ें: बांद्रा से बरौनी के बीच कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, दिवाली में सफर होगा आसान

वापसी में ट्रेन नंबर 05212 (सोगरिया- बरौनी) 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच हर रविवार को रवाना होगी. इसके तहत यह रात 7:50 पर यहां से रवाना होगी. इसके बाद 9:13 पर सवाई माधोपुर, 10:00 बजे गंगापुर सिटी और 10:38 पर हिंडौन पहुंचेगी. वहीं देर रात 12:03 पर बयाना पहुंच जाएगी. इसके बाद अगले दिन रात 11:45 पर बरौनी पहुंच जाएगी. यह ट्रेन आते व जाते समय मोकामा, बख्तियारपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी, टुंडला जंक्शन, आगरा फोर्ट, बयाना जंक्शन, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर स्टेशनों पर स्टॉपेज करेगी.

