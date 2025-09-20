ETV Bharat / state

दिवाली पर यूपी व बिहार के लिए कोटा से एक और स्पेशल ट्रेन, बरौनी से सोगरिया के बीच चलेगी पूजा एक्सप्रेस

कोटा : दिवाली के अवसर पर कोटा से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है. छठ पूजा पर भी कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट बड़ी संख्या में जाते हैं और उनके परिजन भी बिहार से कोटा आते हैं. ऐसे में दोनों तरफ से अच्छी खासी भीड़ रहती है. इसी को देखते हुए बिहार के बरौनी जंक्शन से कोटा के सोगरिया स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन 20 सितंबर से 28 दिसंबर के बीच 15-15 फेरे दोनों तरफ से करेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों कंफर्म टिकट दिलाने और फेस्टिवल के अवसर पर सुगम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है. उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के जरिए यात्री कोटा से यूपी और बिहार का सफर कर सकेंगे. यह पूजा एक्सप्रेस ट्रेन बरौनी जंक्शन से सोगरिया के बीच चल रही है. ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी इकोनामी, थर्ड एसी और सेकंड एसी की कोच है. ट्रेन में फिलहाल सभी श्रेणियां में कन्फर्म टिकट मिल रहे है. बिहार के बरौनी जंक्शन से यह ट्रेन 05211 बरौनी सोगरिया वीकली स्पेशल 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच चलेगी. जिसके तहत यह बरौनी से हर शनिवार शाम 4:30 पर रवाना होगी. रविवार को दोपहर 2:33 बजे बयाना, 2:58 बजे हिंडौन सिटी 3:40 बजे गंगापुर सिटी और 4:28 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी. इसके बाद यह ट्रेन शाम 6:25 बजे सोगरिया पहुंच जाएगी.