CSA के प्रोफेसर का कमाल; पांच पंचगव्यों से तैयार किया खास उत्प्रेरक, इस्तेमाल से बढ़ी फलों की पैदावार - KANPUR NEWS

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 8:58 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 9:31 PM IST 4 Min Read

कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के उद्यान विभाग में एक अनोखा शोध किया गया है. पहली बार यहां पर देसी गाय के गोबर, मूत्र, घी, दूध, दही इन पांच पंचगव्य से एक ऐसा खास उत्प्रेरक तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल करने से न सिर्फ फलों के आकार बल्कि उनके पैदावार और उसकी मिठास में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. खास बात यह है कि इस शोध का उपयोग लगभग चार प्रकार के फलों पर किया जा चुका है, जिनमें काफी ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं.

सीएसए के अधिष्ठाता संकाय प्रो. विवेक कुमार त्रिपाठी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

तैयार किया गया उत्प्रेरक : सीएसए के अधिष्ठाता उद्यान संकाय प्रो. विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस शोध को पूरा करने में हमें करीब तीन साल का समय लगा. इसमें हमने गाय का गोबर, घी, दूध, दही, मूत्र जिन्हें पंचगव्य कहते हैं, इन पांचों तत्वों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर कुछ दिनों के लिए रख दिया और फिर कुछ दिनों तक इसे सड़ाने के बाद उसमें नारियल का तेल, केला डालकर 20 दिन के लिए रख दिया. उन्होंने बताया कि ऐसा करने के बाद हमारा उत्प्रेरक तैयार हो गया और फिर हमने इसे 3 से 4 प्रतिशत की एक निश्चित मात्रा अलग-अलग फलों पर डाली. उन्होंने बताया कि इसके बाद जो परिणाम आए वह बेहद चौंकाने वाले थे. पौधों में माइक्रो ऑर्गन एक्टिव हो गए, इससे पौधों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जटिल प्रतिक्रिया हुई जिनसे न सिर्फ फलों के आकार बल्कि उनके आकार और पैदावार में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. जिस तरह से हमें शोध के बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं, उसे देखने के बाद हम यह दावा कर सकते हैं कि किसानों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा.

इन फलों पर मिले बेहतर परिणाम : उन्होंने बताया कि, अभी हमने ड्रैगन, फ्रूट, लीची, अमरूद, आंवला जैसे फलों पर इस शोध को किया है. जिसके काफी अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए हैं. केमिकल युक्त खाद के इस्तेमाल से तैयार अमरूद का साइज जहां 5.1 सेमी का था तो वहीं जैव उत्प्रेरक के इस्तेमाल से इसका आकार 8.5 सेमी हो गया. उन्होंने बताया कि इसकी पैदावार 12 से बढ़कर 30 किलो तक हो गई. जो मिठास पहले 9.10 डिग्री ब्रिक्स थी, वह इस जैव उत्प्रेरक के इस्तेमाल से बढ़कर 13.5 डिग्री ब्रिक्स हो गई. पहले प्रति पौधा जहां 155 फल के करीब होते थे, वह इस जैव उत्प्रेरक के इस्तेमाल के बाद 213 हो गया. इसके अलावा पौधों की चमक भी काफी तेजी से बढ़ी है.



ऐसे तैयार हुआ ये जैविक उत्प्रेरक : उन्होंने बताया कि फलों की फसल में हमने अमृत पानी जीवामृत और पंचगव्य के साथ जैव उत्प्रेरक जैसे एजोटोबेक्टर, एजोस्पिरिलम और पीएसबी का उपयोग किया है. अमृतपानी को बनाने के लिए हमने गोबर, देसी घी, शहद इन तीनों को मिलाकर पानी से भरे मिट्टी के बर्तन में रख दिया. इसी तरह पंचगव्य तैयार करने के लिए हमने गाय का गोबर, घी, गोमूत्र, दूध, दही नारियल का पानी और सड़े हुए केलों का इस्तेमाल किया. उन्होंने बताया कि जीवामृत तैयार करने के लिए हमने गोबर, पानी, गुड़ का इस्तेमाल किया. इसके बाद हमने जैव उर्वरक को लैब में तैयार किया और फिर इसका फसलों पर एक निश्चित मात्रा में छिड़काव किया, जिसके चौंकाने वाले परिणाम निकलकर सामने आए. उन्होंने कहा कि किसान भाई घर पर भी इस उत्प्रेरक को तैयार कर एक अच्छी पैदावार कर सकते हैं.



सीएसए के अधिष्ठाता संकाय प्रो. विवेक कुमार त्रिपाठी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

