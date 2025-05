ETV Bharat / state

डबल डेकर बस हादसे के बाद जागा आरटीओ विभाग, दो दिनों में 42 बसों को किया सीज - CAMPAIGN AGAINST BUSES IN NOIDA

नोएडा में 42 बसों को किया सीज ( ETV Bharat )

Published : May 16, 2025 at 4:30 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 4:37 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में डबल डेकर बस में गुरुवार को हुए हादसे में दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौत के बाद नोएडा आरटीओ विभाग भी जागा है. आरटीओ विभाग द्वारा आनन फानन में डबल डेकर बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का काम शुरू किया है. यह अभियान 15 मई से शुरू किया गया है, जो 17 मई तक चलाया जाएगा. इधर दो दिनों में चलाए गए अभियान में करीब 40 से अधिक गाड़ियों को सीज किया गया है. अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. यह जानकारी नोएडा के एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जनपद से गुजरने वाली हर डबल डेकर बस को चेक किया जा रहा है, और खामी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो और यातायात नियमों का बस चालकों द्वारा पूरी तरह पालन किया जाए, यह सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है. हादसे के बाद जागा आरटीओ विभाग (ETV Bharat)

