रुद्रपुर में रिश्ते हुए तार-तार, जमीन अपने नाम कराने के लिए पिता को गोली मारने की धमकी दे रहा बेटा

पुलिस की गिरफ्त में धमकी देने वाला बेटा ( Photo courtesy- Rudrapur Police )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में संपत्ति के लिए एक युवक ने रिश्तों को तार-तार कर दिया. ये युवक पुश्तैनी जमीन अपने नाम पर करने के लिए अपने पिता को धमका रहा था. पुत्र की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पिता ने जब जमीन उसके नाम नहीं की तो उसने तमंचे से गोली मारने की धमकी दे डाली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से 3 तमंचे और 4 कारतूस बरामद हुए हैं. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है. जमीन अपने नाम करने के लिए पिता को तमंचे से धमका रहा बेटा: पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को 72 वर्षीय त्रिलोक सिंह, निवासी दभौरा मुस्तकम ने तहरीर दी. तहरीर में बताया कि उनका पुत्र तरनजीत कई दिनों से जमीन को अपने नाम करने की जिद कर रहा है. पिता के अनुसार वह नशा करने का आदी है. नशा करने के कारण उसका चाल चलन भी अच्छा नहीं है. इस कारण मैं उसके नाम जमीन नहीं कर रहा हूं पिता ने पुलिस को दी तरहीर: त्रिलोक सिंह ने तहरीर में बताया कि बेटा तरनजीत उनको जान से मारने की धमकी दी है. घर पर उसने 02-03 तमंचे छिपाकर रखे हैं. कभी-कभी उन तमंचों को वह मुझे दिखाकर डराता रहता है. शिकायतकर्ता की शिकायत पर टीम वादी के घर पहुंची तो वादी ने बताया कि घर के आंगन में खड़ा शख्स उसका बेटा है.