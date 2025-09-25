रुद्रपुर में रिश्ते हुए तार-तार, जमीन अपने नाम कराने के लिए पिता को गोली मारने की धमकी दे रहा बेटा
पिता ने बेटे के खिलाफ पुश्तैनी जमीन तमंचे से गोली मारने की धमकी देकर नाम करने की तहरीर दी, जेल भेजा गया बेटा
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में संपत्ति के लिए एक युवक ने रिश्तों को तार-तार कर दिया. ये युवक पुश्तैनी जमीन अपने नाम पर करने के लिए अपने पिता को धमका रहा था. पुत्र की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पिता ने जब जमीन उसके नाम नहीं की तो उसने तमंचे से गोली मारने की धमकी दे डाली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से 3 तमंचे और 4 कारतूस बरामद हुए हैं. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है.
जमीन अपने नाम करने के लिए पिता को तमंचे से धमका रहा बेटा: पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को 72 वर्षीय त्रिलोक सिंह, निवासी दभौरा मुस्तकम ने तहरीर दी. तहरीर में बताया कि उनका पुत्र तरनजीत कई दिनों से जमीन को अपने नाम करने की जिद कर रहा है. पिता के अनुसार वह नशा करने का आदी है. नशा करने के कारण उसका चाल चलन भी अच्छा नहीं है. इस कारण मैं उसके नाम जमीन नहीं कर रहा हूं
पिता ने पुलिस को दी तरहीर: त्रिलोक सिंह ने तहरीर में बताया कि बेटा तरनजीत उनको जान से मारने की धमकी दी है. घर पर उसने 02-03 तमंचे छिपाकर रखे हैं. कभी-कभी उन तमंचों को वह मुझे दिखाकर डराता रहता है. शिकायतकर्ता की शिकायत पर टीम वादी के घर पहुंची तो वादी ने बताया कि घर के आंगन में खड़ा शख्स उसका बेटा है.
पुलिस ने पिता को धमकाने वाले युवक को गिरफ्तार किया: जब पुलिस टीम ने खड़े शख्स से नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम तरनजीत सिंह निवासी दभौरा मुस्तकम केमिकल फैक्ट्री के पास थाना आईटीआई जनपद ऊधम सिंह नगर उम्र 35 वर्ष बताया. इसकी तलाशी में एक अदद मोबाइल बरामद हुआ. शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये तमंचों के बारे में तरनजीत से पूछने पर वह घबरा गया. सख्ती से पूछने पर माफी मांगते हुये बोला कि मैंने 3 तमंचे अपने कमरे में बेड के अन्दर रखे हैं.
जेल भेजा गया आरोपी: आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बेड के सिरहाने पर रखे बॉक्स से 12 बोर के तीन तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए. बरामद तमंचों व कारतूस के बारे में लाइसेंस तलब किया तो हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगा. आरोपी ने बताया कि ये तमंचे मुझे आज से लगभग 8-10 साल पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिये गए थे. उसने कहा था कि तमंचे अपने पास रख दो. मैं बाद में आकर वापस ले जाऊंगा, लेकिन वह आजतक वापस नहीं आया. थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.
