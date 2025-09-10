बहादुरगढ़ में फौजी ने की आत्महत्या, 6 महीने पहले छुट्टियों पर घर आया था, पत्नी से चल रहा था विवाद
झज्जर के बहादुरगढ़ में छुट्टियों पर घर आए एक फौजी ने आत्महत्या कर ली.
Published : September 10, 2025 at 7:57 PM IST
झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव में एक फौजी अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक प्लॉट पर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल भिजवाया.
छुट्टियों पर घर आया था
मृतक की पहचान 34 वर्षीय विजय उर्फ भोलू के रूप में हुई है. वह 77 आर्म्ड फोर्स में कार्यरत था. फिलहाल उसकी पोस्टिंग पंजाब के नाभा में चल रही थी. बताया जा रहा है कि विजय करीब 6 महीने पहले 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था. उसके बाद से ही वह वापस ड्यूटी पर नहीं गया. उसके रिटायरमेंट में अभी एक साल बाकी था.
पत्नी से चल रहा था विवाद
शुरुआती जांच में पता चला है कि विजय शराब पीने का आदी था और उसका पत्नी के साथ विवाद भी चल रहा था. घरेलू कलह के चलते उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी. विजय की एक चार साल की बेटी और एक साल का बेटा भी है.
आत्महत्या के कारण का पता नहीं
एसीपी दिनेश कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. परिजनों के बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि विजय ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, यह सवाल भी फिलहाल पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है.
