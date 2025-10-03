रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोना टूटा, चांदी में भी गिरावट
जयपुर में सोना 1 लाख 19 हजार 900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1 लाख 49 हजार 100 रुपए प्रति किलो हो गई.
Published : October 3, 2025 at 4:19 PM IST
जयपुर: बीते कुछ समय से जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद बाजार में सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई है. इससे त्योहारी सीजन में कीमतों में मामूली राहत मिली है.
जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से शुक्रवार को जारी की गई कीमतों के अनुसार 24 कैरट सोने की कीमतों में 600 रुपए की गिरावट देखने को मिली. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार 900 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली. इसके साथ ही 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 11 हजार 800 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए है.
चांदी में भी गिरावट: सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. चांदी फिलहाल अपने शिखर पर है. बीते दिन चांदी 1.50 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन शुक्रवार को चांदी में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी में 1 हजार रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1 लाख 49 हजार 100 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना था कि त्योहारी सीजन में दोनों कीमती धातुओं की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन फिलहाल सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखने को आगे भी मिलता रहेगा.