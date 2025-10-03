ETV Bharat / state

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोना टूटा, चांदी में भी गिरावट

सोने की कीमतों में गिरावट ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 3, 2025 at 4:19 PM IST 2 Min Read