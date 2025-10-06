ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर: शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक

सवाई माधोपुर के खेरदा रीको एरिया में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई.

टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग,
टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat Sawai Madhopur)
Published : October 6, 2025 at 7:23 PM IST

Published : October 6, 2025 at 7:23 PM IST

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना क्षेत्र के खेरदा स्थित रीको एरिया में सोमवार को भीषण आग की घटना से हड़कंप मच गया. कासलीवाल टेंट हाउस के गोदाम में अचानक लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखा टेंट का सामान जलकर खाक हो गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी बनी आग का कारण: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और इसमें गोदाम में रखा टेंट का सारा सामान जल गया. उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का पूरा आंकलन किया जाएगा. टेंट हाउस के तीन बड़े गोदामों के पास बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था. सुबह किसी कारण से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे बिजली का तार टूट गया और उठी चिंगारी ने टैंट हाउस के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. कुछ ही पलों में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और गोदाम से धुएं के गुब्बार व ऊंची लपटें उठने लगीं.

कड़ी मशक्कत से पाया गया काबू: गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठते देख गोदाम मालिक राजकुमार सहित आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी. दो दमकल मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका. सूचना मिलने पर एसडीएम, नगर परिषद आयुक्त, सभापति और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. नगर परिषद के पानी के टैंकर बुलाए गए और पुलिस, प्रशासन तथा स्थानीय लोगों ने मिलकर करीब तीन से चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया.

टेंट की सामान जलकर खाक: पीड़ित मालिक राजकुमार ने बताया कि आने वाले शादी सीजन को देखते हुए उन्होंने नया टेंट सामान तैयार करवाया था. आग लगने से करीब ₹2.5 से ₹3 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया. हालांकि, प्रशासन ने नुकसान का आंकलन ₹1 से ₹1.5 करोड़ के बीच बताया है. राजकुमार ने कहा कि यदि समय रहते कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मदद न की होती, तो करीब ₹10 करोड़ का नुकसान हो सकता था.

