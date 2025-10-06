ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर: शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना क्षेत्र के खेरदा स्थित रीको एरिया में सोमवार को भीषण आग की घटना से हड़कंप मच गया. कासलीवाल टेंट हाउस के गोदाम में अचानक लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखा टेंट का सामान जलकर खाक हो गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी बनी आग का कारण: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और इसमें गोदाम में रखा टेंट का सारा सामान जल गया. उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का पूरा आंकलन किया जाएगा. टेंट हाउस के तीन बड़े गोदामों के पास बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था. सुबह किसी कारण से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे बिजली का तार टूट गया और उठी चिंगारी ने टैंट हाउस के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. कुछ ही पलों में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और गोदाम से धुएं के गुब्बार व ऊंची लपटें उठने लगीं. इसे भी पढ़ें- जोधपुर में रेग्जीन फैक्ट्री धधकी, आसमान तक उठा धुएं का गुबार