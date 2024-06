ETV Bharat / state

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, धुएं में दम घुटने से रिटायर्ड बैंक मैनेजर और इंटीरियर डिजाइनर की मौत - fire in the house in jaipur

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 17 hours ago

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग ( photo etv bharat jaipur )

जयपुर. शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक घर में शनिवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. धुएं में दम घुटने से एक दंपती की मौत हो गई. मृतक रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके पति इंटीरियर डिजाइनर 65 वर्षीय प्रवीण वर्मा हैं. आग लगने की सूचना मिलते ही जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों के शव सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. यहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. जवाहर नगर थाना अधिकारी दौलत राम ने बताया कि शनिवार शाम को जवाहर नगर इलाके की राम गली नंबर 7 में एक घर में आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया. आग मकान के कमरे में लगी हुई थी. कमरे में पति और पत्नी मौजूद थे. मकान के खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण आग के धुएं से दंपती का दम घुट गया और वे बेहोश होकर बेड के नीचे गिर गए. दमकल कर्मियों और पुलिस ने खिड़की तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और सवाई मानसिंह अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. आग लगने से धुएं में दम घुटने के कारण रिटायर्ड बैंक मैनेजर 60 वर्षीय रेणु वर्मा और उनके पति इंटीरियर डिजाइनर 65 वर्षीय प्रवीण वर्मा की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. कमरे में पूरा सामान जलकर राख हो चुका था. पढ़ें: जोधपुर के बिलाड़ा में ट्रक में लगी आग, जिंदा जला चालक दमकल कर्मी महेश के मुताबिक सूचना मिलते ही घाटगेट फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दंपती को निकालने के लिए दमकलकर्मी अंदर अंदर गए तो वहां धुंआ ही धुंआ भरा हुआ था. खिड़की और दरवाजे तोड़कर दंपती को बाहर निकलने का प्रयास किया गया. धुंआ ज्यादा होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. इस पर कांच तोड़कर अंदर बेहोश पड़े पति और पत्नी को बाहर निकाला गया. दोनों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बेटा विदेश में रहता है: मृतक प्रवीण वर्मा इंटीरियर डिजाइनर थे. उनकी पत्नी रेनू वर्मा रिटायर्ड बैंक मैनेजर थी. घर के बाहर एक दुकान में इंटीरियर डिजाइनर का ऑफिस चलाते थे. दंपती के एक बेटा है, जो कि थाइलैंड में डॉक्टर है. जवाहर नगर में पति-पत्नी दोनों अकेले रहते थे. बेटा विदेश में रहता है. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. हालांकि माना यह जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी.