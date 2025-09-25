ETV Bharat / state

रांची के सैनिक बाजार में बनेगा बड़ा शॉपिंग मॉल, ये होगा आकर्षण का केंद्र!

झारखंड की राजधानी का पुराना और बड़ा सैनिक मार्केट अब आने वाले समय में नये रूप में नजर आने वाला है.

A shopping mall will be built in Sainik Bazar of Ranchi
प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 3D मॉडल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 8:22 PM IST

रांचीः राजधानी की हृदयस्थली में मौजूद सैनिक बाजार में नया भव्य माल बनेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर गुरूवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में परामर्शी मास एंड वायड ने मॉल की डिजायन का प्रस्तुतिकरण किया.

इसमें मामूली संशोधनों के साथ प्रधान सचिव सुनील कुमार ने फाइनल डिजायन जल्द बनाकर कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. यह मार्केटिंग काम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर बनेगा. इसके निर्माण में राज्य सरकार की कोई राशि नहीं खर्च होगी. खास बात है कि पहले से जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा. माल बनने के बाद सबसे पहले योग्य दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा.

ट्विन टावर होगा आकर्षण का केंद्र

परमर्शी मास एंड वायड के प्रमुख प्रणव कुमार ने प्रधान सचिव के समक्ष डिजायन दिखाते हुये बताया कि आगे और पीछे दो भवन बनाये जाएंगे. जिसका मुख्य आकर्षण ट्विन टावर रहेगा जो 11 मंजिला बनेगा. यहां कुल 9 लाख वर्ग फीट में काम्प्लेक्स बनेगा. जिसमें मार्केटिंग सह आफिस का बिल्डअप एरिया 6 लाख वर्ग फीट होगा. जिसमें 3 लाख वर्ग फीट का दो बेसमेंट बनेगा, जहां 700 से अधिक वाहनों के पार्किग की व्यवस्था रहेगी. निचले तल यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा. यह अगले भवन का हिस्सा होगा.

A shopping mall will be built in Sainik Bazar of Ranchi
प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 3D मॉडल (ETV Bharat)

इसके अलावा अगले हिस्से में ही जी प्लस फाइव मंजिला भवन बनेगा. इस पांच मंजिले भवन में ही ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग पोडियम (क्योस्क और छोटे खुले दुकान) बनाये जाएंगे. अगले हिस्से का भवन जी प्लस फाइव होगा, जिसमें लगभग 6 मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और शो रूम का प्रावधान रहेगा.

इस प्रस्तावित मॉल के पिछले हिस्से में मिश्रित उपयोगिता वाला ट्विन टॉवर बनेगा. जिसमें खुदरा व्यावसाय के साथ मनोरंजन और वर्कशॉप सह कार्यशाला भी बनाया जाएगा जो शहरी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा.

