ETV Bharat / state

जयपुर: स्कूल में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पुलिस हिरासत में

जयपुर में सात साल की बच्ची से स्कूल टॉयलेट में दुष्कर्म का प्रयास. स्कूल स्टाफ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा.

स्कूल में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास,
पुलिस कमिश्नर ऑफिस जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के टॉयलेट में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. शनिवार को हुई इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज: बच्ची के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी कि शनिवार को उसकी बच्ची स्कूल गई थी. टॉयलेट जाने पर एक युवक दीवार फांदकर अंदर आया और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के शोर मचाने पर स्टाफ पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया. पिता की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इसे भी पढ़ें- 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जांच एसीपी को सौंपी गई: गांधीनगर थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता-2023, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया है. जांच गांधीनगर एसीपी नारायण कुमार बाजिया को सौंपी गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

बच्ची का मेडिकल करवाया गया: पुलिस ने बच्ची का मेडिकल मुआयना करवाया है. फिलहाल बच्ची का परिवार सदमे में है. पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

स्कूल टॉयलेट में दुष्कर्मसात साल की बच्ची से दुष्कर्मSCHOOL TOILETJAIPUR SCHOOL CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SBI की ‘Empower Her’ पहल, बैंक का लक्ष्य, 5 साल में महिला कर्मचारियों की संख्या 30% तक बढ़ाना

'एक हद तक सच स्वीकार किया', ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदंबरम के बयान पर SGPC की प्रतिक्रिया

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.