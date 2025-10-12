ETV Bharat / state

जयपुर: स्कूल में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पुलिस हिरासत में

पुलिस कमिश्नर ऑफिस जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 12, 2025 at 6:40 PM IST 1 Min Read

जयपुर: राजधानी से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के टॉयलेट में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. शनिवार को हुई इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज: बच्ची के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी कि शनिवार को उसकी बच्ची स्कूल गई थी. टॉयलेट जाने पर एक युवक दीवार फांदकर अंदर आया और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के शोर मचाने पर स्टाफ पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया. पिता की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसे भी पढ़ें- 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस