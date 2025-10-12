जयपुर: स्कूल में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पुलिस हिरासत में
जयपुर में सात साल की बच्ची से स्कूल टॉयलेट में दुष्कर्म का प्रयास. स्कूल स्टाफ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा.
Published : October 12, 2025 at 6:40 PM IST
जयपुर: राजधानी से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के टॉयलेट में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. शनिवार को हुई इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज: बच्ची के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी कि शनिवार को उसकी बच्ची स्कूल गई थी. टॉयलेट जाने पर एक युवक दीवार फांदकर अंदर आया और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के शोर मचाने पर स्टाफ पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया. पिता की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जांच एसीपी को सौंपी गई: गांधीनगर थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता-2023, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया है. जांच गांधीनगर एसीपी नारायण कुमार बाजिया को सौंपी गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.
बच्ची का मेडिकल करवाया गया: पुलिस ने बच्ची का मेडिकल मुआयना करवाया है. फिलहाल बच्ची का परिवार सदमे में है. पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है.