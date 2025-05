ETV Bharat / state

हमीरपुर में दुकान में घुसा बारहसिंगा, बेजुबान को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू - HAMIRPUR REINDEER ENTERED SHOP

हमीरपुर में दुकान में घुसा बारहसिंगा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 8:51 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 9:02 PM IST 2 Min Read

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते नादौन चौक में जूते-चप्पल की एक दुकान में एक बारहसिंगा घुस गया. जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बताया जा रहा है कि बारहसिंगा जंगल से होते हुए सड़क पार करके दुकान में घुस गया. दुकान में बारहसिंगा के घुसते ही दुकान में काम कर रहे दुकानदारों बाहर आ गए. हालांकि इस बेजुबान ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया. वहीं, सड़क पर भीड़ को देखकर बारहसिंगा दुकान में इधर-उधर भागने लगा. जिससे उसे हल्की चोट भी लग गई. लोगों ने बारहसिंगा के फोटो को अपने मोबाइल में कैद किया. हमीरपुर में दुकान में घुसा बारहसिंगा (ETV Bharat)

