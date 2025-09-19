ETV Bharat / state

रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, मुरी–सिल्ली रेलवे स्टेशन पर निषेधाज्ञा लागू

रेल रोको अभियान को लेकर रांची के मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.

A prohibitory order imposed at Muri and Silli railway stations in Ranchi in regarding Rail Roko protest
रेल प्रशासन द्वारा की गयी बैरिकेडिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 11:05 PM IST

रांचीः कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन की घोषणा के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बरत रही है. इसके तहत मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ-साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर को मुरी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सिल्ली और मुरी इलाके में लगभग 22 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को रेलवे परिसर तक पहुंचने से रोका जा सके.

इसी कड़ी में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने आम आदेश जारी कर मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ-साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

आदेश के प्रमुख बिंदु

  • पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जुटना और जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा.
  • किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र जैसे—डंडा, भाला, फरसा, तलवार, पिस्तौल, बम या विस्फोटक सामग्री ले जाना पूरी तरह वर्जित होगा.
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक या लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.
  • शांति-व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
  • यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आंदोलन के नाम पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

