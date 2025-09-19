ETV Bharat / state

रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, मुरी–सिल्ली रेलवे स्टेशन पर निषेधाज्ञा लागू

रांचीः कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन की घोषणा के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बरत रही है. इसके तहत मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ-साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर को मुरी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सिल्ली और मुरी इलाके में लगभग 22 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को रेलवे परिसर तक पहुंचने से रोका जा सके.

इसी कड़ी में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने आम आदेश जारी कर मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ-साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

आदेश के प्रमुख बिंदु