करौली में निजी स्कूल की बस ने 3 बच्चों को कुचला, 6 वर्षीय बच्ची की मौत
करौली के गुढ़ाचंद्रजी में निजी स्कूल की बस ने तीन बच्चों को कुचला. 6 वर्षीय बच्ची की मौत, दो गंभीर रूप से घायल हुए.
Published : September 13, 2025 at 7:23 PM IST
करौली: जिले के नादौती उपखंड स्थित गुढ़ाचंद्रजी कस्बे में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक निजी स्कूल बस ने तीन मासूम बच्चों को कुचल दिया. हादसे में 6 वर्षीय रिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय जिया और 7 वर्षीय शानू गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब बस बच्चों को उतार रही थी और ड्राइवर ने आगे-पीछे करने की कोशिश में बस को अचानक आगे बढ़ा दिया. बस के टायर के नीचे आने से मासूम बच्ची की जान चली गई.
आक्रोश और प्रशासन की कार्रवाई: हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर दिया. मौके पर पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों को निजी बस के चालक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खुलवाया गया. नादौती थानाधिकारी वीरसिंह ने बताया कि आरोपी ड्राइवर और स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और बस को जब्त कर लिया गया है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
स्कूल किया बंद: जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इंद्रेश तिवाड़ी ने बताया कि घटना के बाद स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं. बच्चों की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी स्कूल और राजकीय स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. शिक्षा विभाग की टीम स्कूल की जांच कर रही है. रिपोर्ट बीकानेर निदेशालय को भेजी जाएगी, जिससे स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सके.
सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल: हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बस बच्चों को उतार रही है. अधिकांश बच्चे स्कूल परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि तीन मासूम जैसे ही बस के सामने से गुजरते हैं, ड्राइवर अचानक से बस चला देता है. तीनों बच्चे गाड़ी के नीचे आ जाते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. घटना में घायल जिया का उपचार गुढ़ाचंद्रजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि शानू को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है. परिवार और स्थानीय लोग बच्चों की सलामती की दुआ कर रहे हैं.
