करौली में निजी स्कूल की बस ने 3 बच्चों को कुचला, 6 वर्षीय बच्ची की मौत

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 13, 2025 at 7:23 PM IST 2 Min Read

करौली: जिले के नादौती उपखंड स्थित गुढ़ाचंद्रजी कस्बे में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक निजी स्कूल बस ने तीन मासूम बच्चों को कुचल दिया. हादसे में 6 वर्षीय रिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय जिया और 7 वर्षीय शानू गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब बस बच्चों को उतार रही थी और ड्राइवर ने आगे-पीछे करने की कोशिश में बस को अचानक आगे बढ़ा दिया. बस के टायर के नीचे आने से मासूम बच्ची की जान चली गई. आक्रोश और प्रशासन की कार्रवाई: हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर दिया. मौके पर पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों को निजी बस के चालक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खुलवाया गया. नादौती थानाधिकारी वीरसिंह ने बताया कि आरोपी ड्राइवर और स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और बस को जब्त कर लिया गया है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इसे भी पढ़ें- किशनगढ़ हाईवे पर स्कूल बस और कोच की टक्कर, 7 स्कूली बच्चे और स्टाफ घायल