जयपुर में दो बड़े होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी! सर्च ऑपरेशन जारी, एक होटल में मौजूद थे 3 मंत्री - BOMB THREAT IN JAIPUR

जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat Jaipur )

Published : May 31, 2025 at 2:04 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 2:10 PM IST

जयपुर: राजधानी में बम धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को दो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद शनिवार को बाइस गोदाम चौराहे स्थित होटल हॉलीडे इन और आमेर इलाके में स्थित होटल रैफल्स को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. एडिशनल डीसीपी साउथ ललित शर्मा के मुताबिक धमकी के वक्त होटल में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम समेत 3 मंत्री और एक विधायक मौजूद थे. गृह राज्य मंत्री ने तत्काल होटल खाली करवाने की घोषणा की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक होटल मैनेजमेंट को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद तत्काल सूचना देकर सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया. डॉग स्क्वायड और बम स्क्वायड के साथ पूरे होटल की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं पाई गई. जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां (ETV Bharat Jaipur)

