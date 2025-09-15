ETV Bharat / state

हिमाचल से सेब लेकर सहारनपुर जा रहा पिकअप लोडर खाई में गिरा, दो लोग गम्भीर घायल

हिमाचल के रोहडू से सहारनपुर ले जा रहे थे सेब, विकासनगर में हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्क पर पहाड़ी से गिरा पत्थर

VIKASNAGAR ROAD ACCIDENT
बोल्डर की चपेट में आकर पिकअप लोडर खाई में गिरा (Photo courtesy- Kalsi Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 12:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया. यहां सेब से लदा एक पिकअप वाहन खाई में जा गिरा. वाहन में उस समय दो लोग सवार थे. दोनों सवार गम्भीर रूप से घायल हो गए. सूचना पाकर कालसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भिजवाया.

विकासनगर में सेब लदा लोडर खाई में गिरा: जिला देहरादून के हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मीनस मोटर मार्ग पर उस समय हादसा हो गया, जब एक सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन खाई में जा गिरा. ये लोडर हिमाचल के रोहडू की ओर से विकासनगर सहारनपुर की ओर जा रहा था. अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई मे जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति सवार था.

कालसी पुलिस ने किया रेस्क्यू वर्क: कालसी थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल ने बताया कि-

सिटी कंट्रोल रूम देहरादून से सूचना मिली थी कि कोटी के बीच मयारखड्ड के पास एक वाहन खाई में गिर गया है. सूचना पाकर तत्काल थाना कालसी से पुलिस फोर्स मय रेस्क्यू उपकरणों के घटनास्थल पर पहुंची. वहां पर एक पिकअप लोडर वाहन संख्या UP11DT6026 हिमाचल रोहडू से सेब लेकर यूपी सहारनपुर की और जा रहा था. अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से वाहन अनियत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई में नीचे गिर गया.

वाहन में दो लोग सवार थे जो घायल अवस्था में पड़े थे. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाल कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल विकासनगर भिजवाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने एक युवक सबरेज की हालत को गम्भीर पाते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.
-दीपक धारीवाल, थानाध्यक्ष, कालसी-

दोनों घायल यूपी के हैं: थानाध्यक्ष कालसी दीपक धारीवाल ने बताया कि घायलों की पहचान कर ली गई है. इनमें वरुण उम्र 34 साल निवासी मिर्जापुर सहारनपुर यूपी और सबरेज 30 साल निवासी मिर्जापुर सहारनपुर यूपी हैं. दोनों के परिजनों को सूचना दी गई है. साथ ही गंभीर घायल सबरेज को हायर सेंटर भेज दिया गया है.

उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. कहीं पर वाहन ओवर स्पीड तो कहीं प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहे हैं. प्राकृतिक आपदा ने उत्तराखंड में ऐसी तबाही मचाई हुई है कि पहाड़ की सड़कों पर सफर करना भी खतरे से खाली नहीं है. इन दिनों बारिश का कहर टूट रहा है. नदी नाले उफान पर हैं. सडकें जगह जगह भूस्खलन की चपेट में हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल और उत्तराखंड के त्यूणी क्षेत्र में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है. ऐसे में रोजाना सेब लेकर ट्रक और छोटे पिकअप वाहन यूपी, हरियाणा, दिल्ली और देहरादून की मंडियों के लिए जा रहे हैं. ऐसे में बारिश होने से मोटर मार्ग भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद बड़ी मशक्कत कर वाहन चालक सेब लादकर अपने गंतव्य तक पंहुचा रहे हैं. इन दिनों भूस्खलन से भी बड़ा खतरा बना हुआ है और पहाड़ी से पत्थर गिरने से सोमवार को हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन इसकी चपेट में आने से करीब 40 मीटर गहरी खाई में गिर गया. सेब के बॉक्स चारों ओर बिखर गए. गनीमत यह रही कि वाहन अगर दो पलटे और खाई की ओर गिरता तो टौंस नदी में समा जाता. इस मोटर मार्ग पर पिछले महीने भी एक पिकअप वाहन टौंस नदी में समा गया था. जिसमें वाहन चालक का पता नहीं लग पाया है.
ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLES LOADED VEHICLE CRASHEDDEHRADUN ACCIDENTPICKUP LOADER FELL INTO DITCHविकासनगर सड़क हादसाVIKASNAGAR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.