हिमाचल से सेब लेकर सहारनपुर जा रहा पिकअप लोडर खाई में गिरा, दो लोग गम्भीर घायल

विकासनगर में सेब लदा लोडर खाई में गिरा: जिला देहरादून के हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मीनस मोटर मार्ग पर उस समय हादसा हो गया, जब एक सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन खाई में जा गिरा. ये लोडर हिमाचल के रोहडू की ओर से विकासनगर सहारनपुर की ओर जा रहा था. अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई मे जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति सवार था.

विकासनगर: देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया. यहां सेब से लदा एक पिकअप वाहन खाई में जा गिरा. वाहन में उस समय दो लोग सवार थे. दोनों सवार गम्भीर रूप से घायल हो गए. सूचना पाकर कालसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भिजवाया.

सिटी कंट्रोल रूम देहरादून से सूचना मिली थी कि कोटी के बीच मयारखड्ड के पास एक वाहन खाई में गिर गया है. सूचना पाकर तत्काल थाना कालसी से पुलिस फोर्स मय रेस्क्यू उपकरणों के घटनास्थल पर पहुंची. वहां पर एक पिकअप लोडर वाहन संख्या UP11DT6026 हिमाचल रोहडू से सेब लेकर यूपी सहारनपुर की और जा रहा था. अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से वाहन अनियत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई में नीचे गिर गया. वाहन में दो लोग सवार थे जो घायल अवस्था में पड़े थे. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाल कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल विकासनगर भिजवाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने एक युवक सबरेज की हालत को गम्भीर पाते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

दोनों घायल यूपी के हैं: थानाध्यक्ष कालसी दीपक धारीवाल ने बताया कि घायलों की पहचान कर ली गई है. इनमें वरुण उम्र 34 साल निवासी मिर्जापुर सहारनपुर यूपी और सबरेज 30 साल निवासी मिर्जापुर सहारनपुर यूपी हैं. दोनों के परिजनों को सूचना दी गई है. साथ ही गंभीर घायल सबरेज को हायर सेंटर भेज दिया गया है.

उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. कहीं पर वाहन ओवर स्पीड तो कहीं प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहे हैं. प्राकृतिक आपदा ने उत्तराखंड में ऐसी तबाही मचाई हुई है कि पहाड़ की सड़कों पर सफर करना भी खतरे से खाली नहीं है. इन दिनों बारिश का कहर टूट रहा है. नदी नाले उफान पर हैं. सडकें जगह जगह भूस्खलन की चपेट में हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल और उत्तराखंड के त्यूणी क्षेत्र में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है. ऐसे में रोजाना सेब लेकर ट्रक और छोटे पिकअप वाहन यूपी, हरियाणा, दिल्ली और देहरादून की मंडियों के लिए जा रहे हैं. ऐसे में बारिश होने से मोटर मार्ग भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद बड़ी मशक्कत कर वाहन चालक सेब लादकर अपने गंतव्य तक पंहुचा रहे हैं. इन दिनों भूस्खलन से भी बड़ा खतरा बना हुआ है और पहाड़ी से पत्थर गिरने से सोमवार को हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन इसकी चपेट में आने से करीब 40 मीटर गहरी खाई में गिर गया. सेब के बॉक्स चारों ओर बिखर गए. गनीमत यह रही कि वाहन अगर दो पलटे और खाई की ओर गिरता तो टौंस नदी में समा जाता. इस मोटर मार्ग पर पिछले महीने भी एक पिकअप वाहन टौंस नदी में समा गया था. जिसमें वाहन चालक का पता नहीं लग पाया है.

