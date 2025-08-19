ETV Bharat / state

भालू (फाइल फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2025 at 3:16 PM IST

थराली: उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला चमोली जिले के देवाल विकासखंड से सामने आया है. जहां दूरस्थ गांव हिमनी में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद हिमनी समेत पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

गाय चुगा कर लौट रहा था ग्रामीण: जानकारी के मुताबिक, बीती रोज यानी 18 अगस्त को चमोली जिले के देवाल विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव हिमनी के उमराव सिंह अपनी गायों को जंगल में चुगाने के बाद शाम के समय घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में अचानक उमराव सिंह भालू ने हमला कर दिया.

भालू के हमले में बुरी तरह से हुआ था घायल: उमराव सिंह की चीख-पुकार सुनकर कर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो पाया कि भालू ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. वहीं, ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू उमराव को छोड़कर जंगल की भाग गया, लेकिन उमराव को भालू बुरी तरह से छलनी कर चुका था.

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम: इसके बाद ग्रामीण घायल उमराव सिंह को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने उमराव सिंह को मृत घोषित कर दिया. उमराव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. देवाल में ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग भेज दिया है.

"पुलिस का एक दल हिमनी गांव भेजा गया है. इसके साथ ही घटना की जानकारी पूर्व पिंडर रेंज देवाल को भी दे दी गई है."- हरीश पोखरियाल, राजस्व निरीक्षक, देवाल

भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग: भालू के इस हमले के बाद हिमनी गांव में ग्रामीण काफी दहशत में हैं. अब ग्रामीण अकेले जंगल जाने से भी कतराने लगे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से भालू की दहशत से निजात दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है.

"भालू के हमले में हिमनी गांव उमराव सिंह बुरी तरह घायल हो गए. ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई. भालू के हमले से किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है. उमराव के मामले में मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है."- मनोज देवराड़ी, वन क्षेत्राधिकारी

बागेश्वर में भालू की वजह से जा चुकी पोस्टमैन की जान: बता दें कि हाल में ही बागेश्वर में बागेश्वर-मुनस्यारी मार्ग पर पोस्टमैन की भालू से हमले से मौत हो गई थी. जहां पोस्टमैन के पीछे भालू पड़ गया था, ऐसे में अपनी जान बचाने के चक्कर में वो खाई में जा गिरा. तभी भालू ने पोस्टमैन को अपना शिकार बनाया.

