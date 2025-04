ETV Bharat / state

पीजीआई में व्यक्ति का सामान्य बीमारी समझकर हो रहा था इलाज, पोस्टमार्टम में कुछ और ही निकला - SIRMAUR MURDER CASE

सिरमौर में कथित तौर पर व्यक्ति की हत्या ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : April 18, 2025 at 9:41 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

सिरमौर : हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक 44 वर्षीय व्यक्ति बलवंत सिंह की कथित रूप से मारपीट के बाद मौत का मामला सामने आया है. मामला पुलिस थाना संगड़ाह के तहत नौहराधार क्षेत्र के गांव कुफ्फर कायरा का है. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बलवंत सिंह अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता था. 12 अप्रैल को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. बलवंत के रिश्तेदार संजीव ने जानकारी दी कि, 'सुबह करीब 10 बजे उन्हें चचेरे भाई जय प्रकाश का फोन आया कि बलवंत को उल्टियां हो रही हैं और उसकी हालत गंभीर है, जिसके बाद उसे तुरंत राजगढ़ अस्पताल लाया गया. यहां से बलवंत को सोलन और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां भी उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और इलाज के दौरान 15 अप्रैल की रात को उसकी मौत हो गई.' पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौकाने वाला खुलासा बताया जा रहा है कि पहले यह सामान्य बीमारी का मामला माना जा रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने इस मौत के पीछे एक गहरी साजिश की ओर इशारा किया. डीसपी संगड़ाह ने बताया कि 'रिपोर्ट में बलवंत के सिर में गंभीर अंदरूनी चोट, दाहिनी कलाई पर खरोंच और बाएं गाल पर नीले निशान पाए गए. इसके बाद मृतक के परिजनों ने शक जाहिर किया कि ये चोटें सामान्य नहीं हैं.' इसी बीच 15 अप्रैल को पीजीआई पहुंचे परिजनों को गांव के एक युवक से जानकारी मिली कि 11 अप्रैल को बलवंत सिंह का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ खेत में झगड़ा हुआ था. धक्का-मुक्की के दौरान बलवंत जमीन पर गिर गया. इसके बाद बलवंत 12 अप्रैल से ही बेहोश था और आखिरी वक्त तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया. माना जा रहा है कि संभवतः मारपीट के दौरान गिरना ही बलवंत की मौत का कारण बना. लिहाजा पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है. आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार उधर संगड़ाह के डीएसपी मुकेश डडवाल ने बताया कि 'मेडिकल सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. वीरवार को इस मामले में आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.' ये भी पढ़ें: हमीरपुर में नेता जी के सामने बुजुर्ग ने बोल दी कड़वी बातें, विधायक को खड़े-खड़े सुना दिया

