पानी की बोतल निकालने के लिए खोला फ्रिज, करंट लगने से हो गई मौत
कांगड़ा के ज्वाली में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां फ्रीज से करंट लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 12:18 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. करडियाल गांव के 43 वर्षीय कुलदीप कुमार की फ्रिज से करंट लगने के कारण मौत हो गई. साधारण-सी दिखने वाली रोजमर्रा की जरूरत अचानक मौत का कारण बन जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था.
जानकारी के अनुसार, कुलदीप कुमार घर में फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गए थे, जैसे ही उन्होंने फ्रिज को छुआ, तेज करंट का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़े. परिवारजन घबराकर उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल जवाली ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, स्थानीय लोगों ने इसे बेहद दर्दनाक घटना बताते हुए कहा कि कुलदीप मिलनसार और मददगार स्वभाव के इंसान थे, जिनकी अचानक हुई मौत से पूरा गांव स्तब्ध है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी हैं. डीएसपी जवाली वीरी सिंह ने बताया कि 'शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह की पुष्टि होगी.' फ्रीज में करंट कैसे आया ये जांच का विषय है और इस बात को लेकर परिवार भी हैरान है. अक्सर फ्रीज में करंट आने जैसी घटनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि फ्रीज की बॉडी प्लास्टिक से बनी होती है.
समय समय पर उपकरणों की जांच जरूरी
ये हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि बिजली से चलने वाले उपकरणों के इस्तेमाल में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर घर के बिजली उपकरणों की जांच करवाना और सुरक्षित वायरिंग सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. सिंगल डोर फ्रिज के अंदर कोई भी वायर अगर खुली हुई है तो उसका वायर फ्रिज की बॉडी से अटैच हो सकता है ऐसी स्थिति में फ्रिज में करंट आ सकता है. फ्रिज की बॉडी में करंट आना जानलेवा हो सकता है.
