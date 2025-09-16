ETV Bharat / state

पानी की बोतल निकालने के लिए खोला फ्रिज, करंट लगने से हो गई मौत

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. करडियाल गांव के 43 वर्षीय कुलदीप कुमार की फ्रिज से करंट लगने के कारण मौत हो गई. साधारण-सी दिखने वाली रोजमर्रा की जरूरत अचानक मौत का कारण बन जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था.

जानकारी के अनुसार, कुलदीप कुमार घर में फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गए थे, जैसे ही उन्होंने फ्रिज को छुआ, तेज करंट का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़े. परिवारजन घबराकर उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल जवाली ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, स्थानीय लोगों ने इसे बेहद दर्दनाक घटना बताते हुए कहा कि कुलदीप मिलनसार और मददगार स्वभाव के इंसान थे, जिनकी अचानक हुई मौत से पूरा गांव स्तब्ध है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी हैं. डीएसपी जवाली वीरी सिंह ने बताया कि 'शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह की पुष्टि होगी.' फ्रीज में करंट कैसे आया ये जांच का विषय है और इस बात को लेकर परिवार भी हैरान है. अक्सर फ्रीज में करंट आने जैसी घटनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि फ्रीज की बॉडी प्लास्टिक से बनी होती है.