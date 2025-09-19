ETV Bharat / state

दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप-2 से जूझ रहा मरीज पैरों पर हुआ खड़ा, चिकित्सक बोले- ये चमत्कार है

जेके लोन अस्पताल दुर्लभ बीमारियों के इलाज में मील का पत्थर साबित हो रहा है. यहां स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप -2 में बेहतर रिजल्ट मिले.

जेके लोन अस्पताल. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 5:44 PM IST

6 Min Read
जयपुरः राजस्थान का जेके लोन अस्पताल दुर्लभ बीमारियों के इलाज के मामले में इतिहास लिख रहा है. यह अस्पताल उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल है, जहां दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए पहली बार सरकार के स्तर पर योजना तैयार की गई है. ऐसी ही एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप -2 के इलाज से जुड़ा एक दुर्लभ मामला सामने आया है. एक मरीज बचपन से इस बीमारी से ग्रस्त था, ऐसे में उसके परिवार ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के बाद मरीज को जेके लोन अस्पताल में इलाज दिया गया. अब मरीज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है.

जयपुर जिले के दूदू के रहने वाले मरीज रणजीत ने बताया की बचपन से ही वह इस बीमारी से पीड़ित था. उस समय इस बीमारी का इलाज उपलब्ध नहीं था. ऐसे में जब उनकी उम्र 20 साल से अधिक हुई तो कोर्ट के आदेश के बाद जेके लोन अस्पताल ने स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप -2 के इलाज में काम आने वाली दवा उन्हें निशुल्क उपलब्ध करवाई. रणजीत बताते हैं कि अब वे बिना किसी सहारे के चल सकते हैं. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 से इलाज मिलना शुरू हुआ था, करीब 7-8 महीने के इलाज में वह चलने लगा है. वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ प्रियांशु माथुर का कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है.

डॉ प्रियांशु माथुर,इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स जेके लोन. (ETV Bharat jaipur)

पढ़ेंः जेके लोन अस्पताल: दुर्लभ बीमारियों के इलाज में नया कीर्तिमान, अत्यंत दुर्लभ बीमारी के मरीजों का भी हुआ ट्रीटमेंट

दवा की कीमत 5 लाख रुपएः जेके लोन अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स के इंचार्ज और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ प्रियांशु माथुर का कहना है कि इस बीमारी में काम आने वाली रिसडिप्लाम दवा की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है. मरीज को यह दवा ओरल माध्यम से पिलाई जाती है. एक दवा में लगभग 12 खुराक होती है. उन्होंने बताया की अब प्रदेश में सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाल संबल योजना के तहत लगभग 50 करोड़ का बजट जारी किया है. अब स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप -2 के इलाज से जुड़ी यह दवा जल्द ही अन्य मरीजों के लिए भी उपलब्ध हो सकेगी.

जानें बीमारी के बारे में. (ETV Bharat gfx)

क्या है स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफीः डॉ प्रियांशु माथुर का कहना है कि यह एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो मांसपेशियों को कमजोर कर देती है. यह बीमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स नामक तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है, जो हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होती हैं. स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (एसएमए) के कई प्रकार होते हैं. इनमें एसएमए टाइप 2 एक मध्यवर्ती रूप है. डॉक्टर माथुर ने बताया कि यदि किसी पेशेंट की उम्र दो साल से कम होती है तो उसे 17 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जाता है और इससे अधिक उम्र वाले बच्चों को ओरल के माध्यम से दवा पिलाई जाती है.

बीमारी के मुख्य लक्षणः डॉ. माथुर का कहना है कि एसएमए टाइप 2 के लक्षण आमतौर पर 6 से 18 महीने की उम्र के बच्चों में दिखाई देने लगते हैं. इसकी मुख्य पहचान यह है कि बीमारी से जूझ रहे बच्चे सहारे से बैठना तो सीख जाते हैं, लेकिन वे कभी भी खड़े नहीं हो पाते या चल नहीं पाते हैं. साथ ही इस बीमारी में कई अन्य लक्षण भी नजर आने लगते हैं. इनमें मांसपेशियों में कमजोरी, कंपन होना, खांसी और सांस लेना मुश्किल होना शामिल है.

ये हैं लक्षण. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः गर्भ में ही पता लग सकेगी दुर्लभ-बीमारी, गर्भवती महिला का किया गया सफल "एम्नियोसेंटेसिस" प्रोसिजर

बीमारी का यह है कारणः डॉ माथुर का कहना है की एसएमए बीमारी (सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1) जीन में एक दोष के कारण होती है. यह जीन एक विशेष प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है जो मोटर न्यूरॉन्स को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है. जब यह जीन ठीक से काम नहीं करता तो मोटर न्यूरॉन्स धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं. इससे मांसपेशियों तक मस्तिष्क का संकेत नहीं पहुंच पाता और वे कमजोर होकर सिकुड़ने लगती हैं. इस बीमारी का पता एक साधारण रक्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, जिससे आनुवांशिक जांच की जाती है.

बीमारी का कारण. (ETV Bharat gfx)

दवा कैसे काम करती हैः डॉ माथुर का कहना है कि स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी बीमारी जीन में खराबी के कारण होती है. यह जीन प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए बेहद जरूरी है. जब यह जीन काम नहीं करता तो शरीर में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है और मरीज बीमारी की गिरफ्त में आ जाता है. डॉ माथुर का कहना है की सौभाग्य से हमारे शरीर में एक बैकअप जीन भी होता है, सरल शब्दों में बात करें तो यह दवा बैकअप जीन को एक्टिव करती है. यह सीधे स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी-1 जीन पर नहीं, बल्कि बैकअप वाले स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी-2 जीन पर काम करती है.

पढ़ेंः 17 की किशोरी को 3 साल की उम्र में शुरू हो गए पीरियड्स, कैंसर मान चल रहा था इलाज, अब निकली दुर्लभ बीमारी

मृत्यु का पांचवां सबसे बड़ा कारणः डॉ प्रियांशु माथुर ने बताया कि देश में जन्मजात विकार नवजात बच्चों की मृत्यु का पांचवां सबसे बड़ा कारण है. इसकी सही पहचान के लिए हाई रिस्क स्क्रीनिंग, कोर फंकशनल एनबीएस, हियरिंग स्क्रीनिंग, सीसीएचडी जैसे टेस्ट करवाने चाहिए. जेके लोन अस्पताल में हर गुरुवार को रेयर डिजीज क्लिनिक लगाया जाता है. यहां दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को समुचित उपचार दिया जाता है. डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग OPD में बड़ी संख्या मे दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े मरीज़ पहुंच रहे हैं. आंकड़ों की मानें तो OPD में हर सप्ताह 125 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं और अभी तक 500 से अधिक दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज जेनेटिक्स विभाग में किया जा चुका है.

