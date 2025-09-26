ETV Bharat / state

चंपावत में भीषण सड़क हादसा, सवारी वाहन खाई में गिरा, 11 लोग घायल

चंपावत: जिले के सिप्टी छतकोट मोटर मार्ग पर वाहन हुआ दुर्घटना हुई है. हादसे में 11 वाहन सवार घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस, एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेजा गया. तीन गंभीर घायलों को चंपावत से हेली के द्वारा हायर सेंटर रेफर किया गया.

चंपावत में भीषण सड़क हादसा: टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा वाहन टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला में बंद होने के कारण सिप्टी छतकोट वैकल्पिक मोटर मार्ग से जा रहा था. वहीं पर वाहन अनियंत्रित हो खाई में गिर गया. वाहन के नीचे पेड़ में अटकने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई. सभी घायल उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज तहसील क्षेत्र के निवासी हैं. सभी घायलों को गहरी खाई से निकालने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जिसमें से तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेली के माध्यम से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया.

खाई में गिरा यात्री वाहन: शुक्रवार को चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में बंद होने के कारण होने के कारण उक्त वाहन टनकपुर से पिथौरागढ़ को वैकल्पिक मार्ग से जा रहा था. वाहन संख्या यूके 05 टीए 2850 अचानक लफड़ा के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. इसमें 11 लोग सवार थे. सभी घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस ने खाई से बाहर निकालकर चंपावत जिला अस्पताल में भर्ती कराया.