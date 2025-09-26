चंपावत में भीषण सड़क हादसा, सवारी वाहन खाई में गिरा, 11 लोग घायल
3 गंभीर घायलों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेली के माध्यम से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया, सिप्टी छतकोट मोटर मार्ग पर हुई दुर्घटना
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 11:16 PM IST
चंपावत: जिले के सिप्टी छतकोट मोटर मार्ग पर वाहन हुआ दुर्घटना हुई है. हादसे में 11 वाहन सवार घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस, एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेजा गया. तीन गंभीर घायलों को चंपावत से हेली के द्वारा हायर सेंटर रेफर किया गया.
चंपावत में भीषण सड़क हादसा: टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा वाहन टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला में बंद होने के कारण सिप्टी छतकोट वैकल्पिक मोटर मार्ग से जा रहा था. वहीं पर वाहन अनियंत्रित हो खाई में गिर गया. वाहन के नीचे पेड़ में अटकने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई. सभी घायल उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज तहसील क्षेत्र के निवासी हैं. सभी घायलों को गहरी खाई से निकालने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जिसमें से तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेली के माध्यम से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया.
खाई में गिरा यात्री वाहन: शुक्रवार को चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में बंद होने के कारण होने के कारण उक्त वाहन टनकपुर से पिथौरागढ़ को वैकल्पिक मार्ग से जा रहा था. वाहन संख्या यूके 05 टीए 2850 अचानक लफड़ा के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. इसमें 11 लोग सवार थे. सभी घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस ने खाई से बाहर निकालकर चंपावत जिला अस्पताल में भर्ती कराया.
ये लोग हैं गंभीर घायल: जहां गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को हेली के माध्यम से हायर सेंटर रेफर भेजा गया है. एसडीएम सदर अनुराग आर्या ने बताया कि-
वाहन टनकपुर से पिथौरागढ़ को जा रहा था. अचानक सिप्टी लफड़ा मोटर मार्ग में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया. वाहन में कुल 11 लोग सवार थे. सभी लोग सितारगंज के रहने वाले थे. जिसमें तीन लोग ममता पुत्री राम सिंह, जानकी देवी (65) पत्नी हीरा सिंह व कुशमा देवी (65) पत्नी उदय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उन्हें हेली के माध्यम से हायर सेंटर भेजा गया है.
-अनुराग आर्या, एसडीएम, सदर-
हादसे के कारणों का पता नहीं चला: एसडीएम अनुराग आर्या ने बताया कि घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. सूचना पर पुलिस एनडीआरएफ व प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा रेस्क्यू अभियान चलाया. ग्रामीणों ने बताया वाहन सड़क से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक पेड़ में अटक गया, अन्यथा हादसा काफी बड़ा हो सकता था.
वैकल्पिक रास्ता बन रहा खतरा: गौरतलब है कि मानसून सीजन में टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में नासूर बन जाता है. लैंडस्लाइड होने के कारण ये मार्ग लंबे समय से बंद है. इस कारण वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से भेजना पड़ रहा है.
