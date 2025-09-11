ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में यात्री को आया हार्ट अटैक, नर्सिंग छात्रा ने सीपीआर देकर बचाई जान

ट्रेन में CRP देकर बचाई यात्री की जान ( ETV Bharat Makrana )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 11, 2025 at 2:50 PM IST 3 Min Read