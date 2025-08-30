यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय छौली गांव में शराब के नशे में धुत एक बच्चे का अभिभावक धारदार हथियार के स्कूल में साथ घुस गया. स्कूल परिसर में उसने जमकर बवाल काटा. इस दौरान प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षकों और कर्मचारियों से उलझ गया. उसने प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, वे बाल-बाल बच गए. इससे पहले सनकी अभिभावक ने प्रधानाचार्य की गाड़ी की कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया. हंगामे के समय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सहमे रहे. इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लियाः मामले की जानकारी मिलने के बाद व्यासपुर थाने की पुलिस टीम स्कूल पहुंची और आरोपी को जसविंदर हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. व्यासपुर थाने से पहुंचे जांच अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि 'छौली गांव में स्कूल में एक शराबी द्वारा उत्पात मचाने की जानकारी के बाद हम लोग स्कूल पहुंचे और आरोपी को काबू कर लिया गया है. स्कूल के किसी कर्मचारी या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. एक शिक्षक की गाड़ी की कांच को तोड़ा गया. पूरे मामले की जांच की जा रही है.'

स्कूल में धारदार हथियार लहराते घुसा अभिभावक (Etv Bharat)

क्या है पूरा मामलाः स्कूल से मिली जानकारी के अनुसार गांव के जसविंदर नामक व्यक्ति का बेटा भी स्कूल में पढ़ता है. वह सुबह के समय स्कूल में आकर उत्पात मचा रहा था जिस पर प्रधानाचार्य ने उसे बाहर निकाल दिया. लेकिन कुछ देर बाद वह गंडासी नुमा हथियार लेकर फिर से वह स्कूल में पहुंचा और परिसर में खड़ी प्रधानाचार्य की कार का शीशा तोड़ दिया, जिसे देख स्कूली बच्चे डर गए. फिर वह प्रधानाचार्य की तरफ बढ़ा और जानलेवा हमला करने की कोशिश की. प्रधानाचार्य ने अपना बचाव करते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया.

क्या बोले स्कूल के शिक्षकः स्कूल के टीचर संजीव कुमार ने बताया कि 'इससे पहले भी वह कई बार अध्यापकों और आंगनवाड़ी वर्कर्स को धमकी दे चुका था. आज उसने प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन वे सुरक्षित हैं. आरोपी को सजा मिलनी चाहिए.'