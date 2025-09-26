ETV Bharat / state

9 दिन की बच्ची को अस्पताल में छोड़ा, हालत गंभीर, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी

धौलपुर जिला अस्पताल में लावारिस नवजात बच्ची मिली. बाल कल्याण समिति और पुलिस जांच में जुटी.

नवजात का अस्पताल में इलाज जारी
नवजात का अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat Dholpur)
धौलपुर: जिले से मां की ममता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. शुक्रवार को एक अनजान शख्स 9 दिन की मासूम नवजात को जिला अस्पताल में छोड़कर चला गया. काफी देर तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जब बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, तब अस्पताल स्टाफ को जानकारी मिली. तुरंत चिकित्सा कर्मियों ने बच्ची को एफबीएनसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है.

बाल कल्याण समिति और प्रशासन की कार्रवाई: बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने चिकित्सकों से बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली और इलाज में किसी तरह की कमी न होने देने के निर्देश दिए. साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौके पर पहुंची. बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

माता-पिता की तलाश में पुलिस: मधु शर्मा ने बताया कि बच्ची का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है और हर पल स्वास्थ्य अपडेट लिया जा रहा है. बच्ची की देखभाल सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है. पुलिस को इस मामले से अवगत करा दिया गया है और कोतवाली थाना पुलिस माता-पिता की तलाश में जुटी है. फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

नवजात बच्ची अस्पताल में मिलीधौलपुर जिला अस्पतालCHILD WELFARE COMMITTEENEWBORN BABY

