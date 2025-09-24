नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में पड़ोसन ने की मदद, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी महिला को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
Published : September 24, 2025 at 6:54 PM IST
अलवर: विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या-4 की न्यायाधीश ने एक मुलजिमा को पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में यदि कठोर सजा नहीं सुनाई गई, तो लोग पड़ोस में रहने वाले लोगों पर भरोसा नहीं कर सकेंगे.
'पड़ोसन ने युवकों से कहा जो भी करना है, कर लो': विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट दी थी कि 25 मई, 2024 को रात 12.30 बजे उसकी नाबालिग बेटी को गांव के युवक ने फोन पर धमकी देकर पीड़िता के घर की छत पर बुलाया. जब पीड़िता घर की छत पर गई, तो वहां धमकी देने वाला युवक, उसका एक साथी व पड़ोसन महिला पहले से ही मौजूद थे. नाबालिग के आने पर पड़ोसन महिला ने दोनों युवकों से कहा कि पीड़िता के साथ जो भी कृत्य करना है, कर लो. इसके बाद दोनों युवकों ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया.
20 हजार का लगाया अर्थदंड: उन्होंने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने गहन जांच की और आरोपिया के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम में सामूहिक दुष्कर्म के दुष्प्रेरण का अपराध प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. प्रकरण में दो अन्य आरोपियों में से एक युवक की मृत्यु हो जाने व दूसरे युवक के फरार होने के कारण फिलहाल युवक के खिलाफ आरोप पत्र पेश नहीं किया जा सका. बाद में पुलिस ने फरार आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों को परीक्षित व 19 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया. कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषसिद्ध मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.