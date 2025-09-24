ETV Bharat / state

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में पड़ोसन ने की मदद, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

अलवर: विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या-4 की न्यायाधीश ने एक मुलजिमा को पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में यदि कठोर सजा नहीं सुनाई गई, तो लोग पड़ोस में रहने वाले लोगों पर भरोसा नहीं कर सकेंगे.

'पड़ोसन ने युवकों से कहा जो भी करना है, कर लो': विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट दी थी कि 25 मई, 2024 को रात 12.30 बजे उसकी नाबालिग बेटी को गांव के युवक ने फोन पर धमकी देकर पीड़िता के घर की छत पर बुलाया. जब पीड़िता घर की छत पर गई, तो वहां धमकी देने वाला युवक, उसका एक साथी व पड़ोसन महिला पहले से ही मौजूद थे. नाबालिग के आने पर पड़ोसन महिला ने दोनों युवकों से कहा कि पीड़िता के साथ जो भी कृत्य करना है, कर लो. इसके बाद दोनों युवकों ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया.