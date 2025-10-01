नोएडा में तीन पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार तैयार कर रहे रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले
तीन पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार रामलीला में रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले तैयार कर अपनी भागीदारी निभा रहा है
Published : October 1, 2025 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: त्योंहारो के समय जहां कुछ अपने स्वार्थ के लिए लोगों के बीच ध्रुवीकरण करने में जुटे हैं, ऐसे में हमारे त्योहार सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं. दशहरे में बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है. बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि नोएडा में पिछले तीन पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार कर अपनी भागीदारी निभाता है.
मुस्लिम परिवार की रामलीला में भुमिका: फैसल पिछले एक माह से नोएडा के रामलीला ग्राउंड श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के लिये रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं, जो अब लगभग बन कर तैयार है. गुरुवार को अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन के साथ ही असत्य पर सत्य की जीत सत्यापित की जाएगी. फैसल बताते है कि मेरे अब्बू इस काम को 36 साल से कर रहे हैं, दादा भी पुतले बनाते थे. हमने आठ नौ ठेके ले रखे है. हरियाणा के रोहतक, फरीदाबाद में भी पुतले बना रहे है.
''हम इंसानियत को मानते हैं'': आज कल हिंदू मुस्लिम पर चल रहे ध्रुवीकरण पर फैसल का कहना है कि हम ना हिंदू और ना मुस्लिम को मानते, हम इंसानियत को मानते हैं. हमारे इस काम से 30 घर को रोजगार मिला हुआ है. उस चीज़ को हम नहीं मानते और हमको इस काम को करके खुशी मिलती है. हम ये नहीं जानते कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम इस चीज़ को मानते नहीं है. हमें इस चीज़ से खुशी मिलती है. हम खुशी के लिए ये काम करते हैं. हमारे दिल को शांति मिलती है. रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को दशहरा में फुंका जाता तो हमें भी अच्छा लगता है.
श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के आयोजक संजय बाली का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं. इस वर्ष रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन गुरुवार को होगा, जिसमें रावण लगभग 80 फुट का है, कुंभकर्ण 75 का और मेघनाद 65 फुट का बनाया गया है. रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को बनाने वाले सभी कलाकार मुस्लीम हैं. ये परिवार निरंतर हमारे साथ कई वर्षां से जुड़ा हुआ है और इन्हीं के माध्यम से ही ये सारा कार्य पूरा होता है.
