ETV Bharat / state

नोएडा में तीन पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार तैयार कर रहे रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले

तीन पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार रामलीला में रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले तैयार कर अपनी भागीदारी निभा रहा है

मुस्लिम परिवार की रामलीला में भुमिका
मुस्लिम परिवार की रामलीला में भुमिका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: त्योंहारो के समय जहां कुछ अपने स्वार्थ के लिए लोगों के बीच ध्रुवीकरण करने में जुटे हैं, ऐसे में हमारे त्योहार सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं. दशहरे में बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है. बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि नोएडा में पिछले तीन पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार कर अपनी भागीदारी निभाता है.

मुस्लिम परिवार की रामलीला में भुमिका: फैसल पिछले एक माह से नोएडा के रामलीला ग्राउंड श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के लिये रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं, जो अब लगभग बन कर तैयार है. गुरुवार को अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन के साथ ही असत्य पर सत्य की जीत सत्यापित की जाएगी. फैसल बताते है कि मेरे अब्बू इस काम को 36 साल से कर रहे हैं, दादा भी पुतले बनाते थे. हमने आठ नौ ठेके ले रखे है. हरियाणा के रोहतक, फरीदाबाद में भी पुतले बना रहे है.

फैसल (पुतला बनाने वाला करीगर) (ETV Bharat)

''हम इंसानियत को मानते हैं'': आज कल हिंदू मुस्लिम पर चल रहे ध्रुवीकरण पर फैसल का कहना है कि हम ना हिंदू और ना मुस्लिम को मानते, हम इंसानियत को मानते हैं. हमारे इस काम से 30 घर को रोजगार मिला हुआ है. उस चीज़ को हम नहीं मानते और हमको इस काम को करके खुशी मिलती है. हम ये नहीं जानते कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम इस चीज़ को मानते नहीं है. हमें इस चीज़ से खुशी मिलती है. हम खुशी के लिए ये काम करते हैं. हमारे दिल को शांति मिलती है. रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को दशहरा में फुंका जाता तो हमें भी अच्छा लगता है.

श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के आयोजक संजय बाली का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं. इस वर्ष रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन गुरुवार को होगा, जिसमें रावण लगभग 80 फुट का है, कुंभकर्ण 75 का और मेघनाद 65 फुट का बनाया गया है. रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को बनाने वाले सभी कलाकार मुस्लीम हैं. ये परिवार निरंतर हमारे साथ कई वर्षां से जुड़ा हुआ है और इन्हीं के माध्यम से ही ये सारा कार्य पूरा होता है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

EFFIGIES OF RAVANA KUMBHAKARANCOMMUNAL HARMONY OF MUSLIM FAMILYRAVAN DAHAN IN NOIDADUSSEHRA 2025MUSLIM FAMILY ROLE IN RAMLILA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.